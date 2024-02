Logística da Fórmula 1 será revelada na Intermodal 2024 em São Paulo

Executivo da F1 revelará como é a operação para que o Grande Prêmio seja realizado no Brasil e os bastidores da organização

Um dos eventos mais aguardados mundo é o Grande Prêmio de Fórmula 1, principal campeonato automobilístico do mundo organizado pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo), que percorrerá 24 países neste ano.

Para que o evento aconteça, é necessária uma logística muito estratégica, já que, entre todos os passos, estão o deslocamento dos carros e equipamentos, bem como de pilotos e membros das equipes, e a organização nas cidades pelas quais a F1 passará.

Justamente por isso, a Fórmula 1 é um dos principais cases da logística mundial, sobretudo por utilizar os modais de transporte em sua integralidade. A Intermodal South America, maior evento de Logística das Américas, que acontecerá entre os dias 5 e 7 de março de 2024, no São Paulo Expo, contará com a participação do diretor-executivo da Fórmula 1 São Paulo, Francisco Mattos.

Mattos irá palestrar no primeiro dia no Interlog Summit, evento de conteúdo que acontece durante a Intermodal, com o tema “A logística dos bastidores da F1: a corrida que você não vê”, contando um pouco sobre como é a organização logística do evento.

“A Fórmula 1 é gigantesca, com uma audiência espetacular em todo mundo, muitos patrocinadores, um público enorme e ainda gerenciamos a venda de ingressos. Mas, o maior desafio que temos é a logística”, comenta Mattos.

O impacto positivo desta palestra para o setor é significativo, uma vez que a Fórmula 1 é uma complexa operação logística, que envolve milhares de operadores logísticos em todo o mundo. “Nós nos deslocamos de um país para o outro, além de deslocarmos os carros. Trazemos tudo o que utilizamos, das câmeras à central de imprensa, por exemplo. Isso acontece para termos a padronização exigida em todos os nossos operacionais, já que nem todos os países possuem a mesma infraestrutura”, ressalta o executivo.

Multimodalidade, eficiência e sustentabilidade fazem parte das estratégias da organização da Fórmula 1. Afinal, para um evento tão grandioso, a logística é peça chave para garantir que as 10 escuderias que participam do campeonato tenham a infraestrutura para competir em igualdade de condições nas 24 corridas que acontecem pelo mundo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na sua palestra aos participantes do Interlog Summit, na Intermodal South America, o executivo da F1 São Paulo vai detalhar a importância de parceiros estratégicos, a exemplo do aeroporto de Viracopos e da Companhia Marítima MSC, para o deslocamento dos equipamentos até Interlagos.

Mattos antecipa alguns dados do que apresentará aos participantes do Interlog Summit: “Para trazer os equipamentos, carros e as equipes para o Brasil, utilizamos oito ou nove boeings, além de 27 carretas, que fazem 100 viagens entre o aeroporto de Viracopos, na cidade de Campinas, e o Autódromo de Interlagos. Para agilizar o desembaraço das cargas, montamos um posto aduaneiro dentro de Interlagos e contamos com o modal marítimo para o transporte de peças de substituição, como pneus, combustíveis e até mobiliário”.

Números da F1 em São Paulo

Mattos dá números que deixam claro o impacto positivo que a Fórmula 1 tem na economia da cidade de São Paulo. No ano passado, o evento ofereceu um incremento na economia local de R$ 1,67 bilhão, com a atração de 270 mil turistas em quatro dias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O retorno é enorme. Todo ano contratamos a Fundação Getúlio Vargas para mensurar. Quanto ao público que vem para a Fórmula 1, 75% não são da cidade de São Paulo. Então, o evento possibilita a maior ocupação hoteleira do ano de São Paulo, o maior tíquete de restaurantes e o mês de maior arrecadação de ISS (Imposto sobre Serviços) da cidade”, conta.

Exposição

Em 2024, a Intermodal South America reúne mais de 500 marcas expositoras, de 15 países, dos setores de logística, intralogística, tecnologia, transporte de cargas e comércio exterior da América Latina, abrangendo todos os modais de transporte. A Intermodal é reconhecida nacional e internacionalmente por apresentar soluções para toda a cadeia logística, de ponta a ponta. A expectativa é receber mais de 43 mil profissionais durante os três dias de evento.

Serviço:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Intermodal South America – 28ª Edição

Data: de 5 a 7 de março de 2024.

Local: São Paulo Expo.

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km – Vila Água Funda, São Paulo (SP).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE