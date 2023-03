Lodo, obra de Luiza Gottschalk, é destaque em exposição no Tivoli Mofarrej São Paulo durante a SP-Arte

Hotel é o oficial da SP-Arte 2023 e celebra a arte e recebe exposição de Luiza Gottschalk durante a SP-Arte

Com a missão de fomentar a cultura brasileira, o Tivoli Mofarrej São Paulo se apresenta novamente como o hotel oficial da SP-Arte, a mais importante feira de arte da América Latina, que acontece entre os dias 29 de março e 02 de abril. A 19ª edição do evento celebra o aquecimento do mercado de arte e design, abrigado no Pavilhão Bienal, um projeto de Oscar Niemeyer, no Parque Ibirapuera.

Lodo, de Luiza Gottschalk, no lobby do Tivoli Mofarrej São Paulo

Com mais de 150 expositores de 20 cidades brasileiras e outros países como Argentina, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, França e Itália, a SP-Arte é um grande encontro de galerias de arte, estúdios de design, editoras, instituições culturais e espaços independentes.

E o Tivoli Mofarrej São Paulo recebe em seu lobby a exposição da obra “Lodo”, de Luiza Gottschalk, artista participante da feira junto com a Aura Galeria. A pintura com mais de 3 metros de altura é uma das 9 pinturas da série “Montanhas que choram” produzidas em 2019, trabalhos que marcam uma grande virada no trabalho da artista.

Com a ideia de que a pintura pode funcionar como um portal, Luiza Gottschalk explora o cruzamento de linguagens da arte, como pintura, dança e teatro, sempre utilizando o movimento corporal como gatilho do seu processo. A obra Lodo impacta com o registro do percurso da água na tela, em um encontro de matérias por meio da água e do pigmento.

Tivoli Mofarrej São Paulo abraça movimentos artísticos desde 2016 através do projeto Tivoli Art, com o intuito de levar a arte para dentro e fora do hotel

“Penso que a pintura pode funcionar como um portal. Um portal entre o mundo da matéria (o mundo em que vivemos) e o mundo da tinta (que é um planeta de potências puras). Lá, no planeta Tinta, tudo é devir, nada tem forma – somente força”, explica a artista.

A artista plástica Luiza Gottschalk

A SP-Arte é uma oportunidade para os amantes da arte e design se conectarem com o que há de mais novo no mercado e o Tivoli Mofarrej São Paulo, com o projeto Tivoli Art desde 2016, abraça movimentos artísticos, levando a arte para dentro e fora do hotel.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os ingressos para a SP-Arte já estão à venda no site oficial do evento. A obra Lodo ficará exposta no hotel até o dia 05 de abril. Venha conhecer e se encantar com a arte no Tivoli Mofarrej São Paulo.