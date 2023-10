Localiza&Co conquista prêmio no Festival Clube de Criação 2023

Iniciativa Inovadora: Autoescola Xtraordinária Transforma Vidas

Localiza&Co tem conquista inédita no Festival Clube de Criação 2023, um marco na história da empresa. A empresa foi reconhecida como vencedora na categoria de Negócios (Criação) no maior encontro do mercado publicitário no Brasil.

O prêmio foi conquistado graças à iniciativa “Autoescola Xtraordinária”, desenvolvida e assinada pelo time interno da Localiza&Co, conhecido como Maloca73. Essa iniciativa recebeu a Estrela de Bronze na categoria “Transporte, Turismo, Viagens, Entretenimento e Lazer”, dentro da subdivisão Ação promocional ou de marketing direto.

Tatiana Rocha, diretora de Marca da Localiza&Co

Em 2023, a agência identificou uma lacuna importante: poucas pessoas com deficiência intelectual têm carteira de motorista no Brasil, apesar de a legislação brasileira permitir a habilitação desse público. Para resolver esse problema, criaram o projeto “Autoescola Xtraordinária”, que subsidiou todo o processo de habilitação para pessoas com deficiência intelectual.

A principal peça da campanha do projeto é um emocionante vídeo que conta a inspiradora história de Laura Simões, uma das primeiras brasileiras com Síndrome de Down a obter sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O vídeo não apenas destaca os desafios superados por Laura, mas também sua determinação e alegria, inspirando espectadores de todas as idades.

Tatiana Rocha, diretora de Marca da Localiza&Co, comentou sobre a importância desse reconhecimento: “Receber o prêmio no Festival Clube de Criação é uma validação do nosso compromisso com a inclusão, trazendo a sensibilidade que sempre buscamos valorizar em todas as nossas relações e interações com as pessoas.”

A “Autoescola Xtraordinária” foi a primeira campanha realizada integralmente pela Maloca73, a agência interna de publicidade da Localiza&Co. Essa agência foi criada para lidar com o crescente volume de trabalho originado pelos novos negócios de mobilidade e pela expansão da empresa nos últimos anos.

A conquista da Localiza&Co no Festival Clube de Criação 2023 não apenas celebra a criatividade da equipe, mas também destaca a importância da inclusão social. Com a “Autoescola Xtraordinária,” eles provaram que é possível dar voz às pessoas com Síndrome de Down e outras deficiências intelectuais, inspirando todos a buscar seus objetivos. É um testemunho poderoso sobre como a mobilidade pode ser uma chave para o bem, e a Localiza&Co está liderando o caminho.

A conquista foi celebrada na cerimônia do Festival Clube de Criação 2023, com mais de mil espectadores presenciais e transmissão ao vivo no canal BOX TV Play, parceiro de streaming do Clube de Criação. Os vencedores foram escolhidos segundo o julgamento de 9 profissionais da categoria em específico.