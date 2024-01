Lobão anuncia turnê histórica: 50 Anos de Vida Bandida

Lendário roqueiro brasileiro celebra meio século de carreira com shows memoráveis

Cinquenta anos de estrada, de acordes vibrantes e histórias marcantes. Lobão, um dos ícones do rock brasileiro, está prestes a embarcar em uma turnê que promete ser o marco de sua carreira musical. Com o nome sugestivo de “50 Anos de Vida Bandida”, o roqueiro anunciou oficialmente sua celebração à música brasileira, desde os tempos do Vímana até os discos sólidos de sua carreira solo.

Em um depoimento autêntico, Lobão revelou a inspiração por trás do nome da turnê, citando a famosa frase de Rita Lee e destacando a aura rebelde e polêmica que sempre o acompanhou. O roqueiro enfatiza que, para se dedicar ao rock no Brasil, é preciso ter “pelo menos, uns dois parafusos soltos nos miolos”.

A turnê, em parceria com a Top Link Music, promete ser um espetáculo único. Com um formato de power trio, Lobão, acompanhado por Guto Passos e Armando Cardoso, revisitará todos os períodos de sua carreira, desde os primeiros passos com o Vímana até os incontáveis discos solo repletos de clássicos.

O convite é claro: uma celebração, uma união entre som e público. O roqueiro destaca que será um momento inesquecível para todos, e o lema da turnê, “50 ANOS DE VIDA BANDIDA”, ressoa como um convite para viver uma experiência única.

As datas da turnê serão anunciadas em breve, e os fãs podem esperar uma viagem musical que atravessa cinco décadas de contribuição ao rock brasileiro. Lobão, sempre marcado pela rebeldia e paixão pela música, promete uma jornada inesquecível, reafirmando que o rock é uma força da natureza que continua a deixar sua marca indelével na cultura brasileira.