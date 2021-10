”Vão falar que estamos fazendo isso pra aparecer”, diz Liziane Gutierrez sobre seu affair com Antonela

De acordo com sua assessoria de imprensa Liziane Gutierrez e Antonela Avellaneda estão juntas (Foto: POPline )

Uma notícia causou um burburinho nas redes sociais esta manhã de quarta-feira. Alguns perfis de fofoca publicaram a notícia de que Liziane Gutierrez e Antonela Avellaneda estariam juntas e formariam um novo casal de famosas. O Jornal de Brasília entrou em contato e de acordo com a assessoria de imprensada ex-A Fazenda, Liziane, a notícia é real.

O romance também foi confirmado pela própria Liziane para o portal UOL: “A gente se conhece há séculos, nos encontramos e rolou. Depois disso marcamos de viajar para o Rio juntas e vamos ver no que vai dar. Estamos ‘nos conhecendo’ e a única coisa que posso dizer é que já estou com saudades”.

A primeira eliminada de A Fazenda ainda pontou que “Se fosse um homem e uma mulher, ok, mas por ser duas mulheres vão falar que estamos fazendo isso para aparecer. Eu já tinha falado no reality que me descobri bi. A hipocrisia que me incomoda”.

Felicidades ao casal!