Livro sobre Rondon terá lançamento em Brasília

A capital federal receberá, no dia 14 de setembro, o lançamento do livro “Rondon, o marechal da paz – A vida de um herói nacional contada por meio da Filatelia”. O evento acontece no Colégio Presbiteriano Mackenzie às 18h30. Na ocasião, haverá a premiação do concurso de redação sobre Rondon e palestra do Dr. Maurício Melo Meneses, autor do livro.

Menos de um mês após o seu lançamento (17/05, em São Paulo), o livro recebeu o seu primeiro prêmio. Trata-se da medalha de prata na Exposição Internacional de Filatelia no Canadá (CAPEX 2022), realizada entre os dias 9 e 12 de junho, em Toronto. A obra é um sucesso de vendas com quase cinco mil exemplares comercializados.



A concorrência na exposição internacional, que é uma das mais importantes do setor, tornou a conquista ainda mais relevante e reuniu colecionadores de selos de 25 países e regiões: Alemanha, Austrália, Bangladesh, Brasil, Canadá, Chile, Cingapura, Croácia, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, França, Índia, Israel, Itália, Japão, Macedônia, Malásia, México, Nova Zelândia, Peru, Polônia, Portugal, Reino Unido, São Pedro e Miquelon, Sri Lanka.

O livro conta com uma série de lançamentos:

• O primeiro foi em 17 de maio, no Mackenzie em São Paulo/SP;

• Em Cuiabá/MT, no dia 24 de maio, no Teatro Zulmira Canavarros;

• No Rio de Janeiro/SP, em 29 de junho, no Comando Militar do Leste;

• Em Porto Velho/RO, dia 09 de julho, no SICOOB do Porto Velho Shopping;

• Em Anápolis/GO, lançamento do Livro para grande público, com dois dias de Palestras e premiação nas Escolas da rede da UniEvangélica;

• No Recife/PE, lançamento com Palestra do Colégio Presbiteriano e premiação do Livro.

• Em Várzea Grande/MT, lançamento, premiações e Palestras

• Em Campinas/SP, Colégio Militar e Universidade Presbiteriana Mackenzie.

• No estado de Minas Gerais, Comando do Exército 4ª Região: Palestras em 4 cidades.

• Nos Colégios Presbiterianos Mackenzie de SP, Tamboré/SP, Castro/PR e Palmas/TO no 2° semestre. Palestras e premiações das melhores redações.

O lançamento do material contempla um projeto pedagógico que integra a leitura, escrita e história.



O escritor faz palestras com duração de cerca de 40 minutos para públicos diversos. Dentro das escolas existem várias iniciativas de concursos de redação para estudantes do 6o ano do Fundamental ao 3oano do Ensino Médio, inclusive no Mackenzie. Os melhores textos serão premiados com livros.

O intuito é que, no ano do bicentenário da Independência do Brasil, o jovem conheça a trajetória desse importante personagem da história do Brasil que se notabilizou “como um grande defensor da causa indígena e o responsável pela unificação brasileira, por conta de seu trabalho na área das comunicações: foi ele quem atuou para ampliar a rede telegráfica do país, num período em que este era o principal meio de comunicação”, destaca o dr. Maurício Melo Meneses.

