Livro produzido pelo Instituto Oncoclínicas traz novas possibilidades para tratamento de câncer

A obra ‘Oncologia de Precisão’ será lançada no hotel JW Marriott, em São Paulo, no dia 1º de dezembro

O livro “Oncologia de Precisão”, de Carlos Gil Ferreira, Rodrigo Dienstmann, Mariano Zalis e Bruno Ferrari, do Grupo Oncoclínicas, e Jorge Reis Filho, do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, será lançado nesta quinta-feira 1 a partir das 19h no JW Marriott Hotel, em São Paulo. Produzida pelo Instituto Oncoclínicas, a obra conta com 417 páginas e detalha os avanços da ciência na oncologia a partir do cada vez mais amplo conhecimento genético. Traz ainda uma visão de lupa para as novas possibilidades no tratamento de diferentes tipos de câncer diante de um horizonte cada vez mais promissor no controle da doença.

Durante o evento, os autores irão autografar exemplares e apresentarão os principais dados trazidos pela publicação.

SERVIÇO:

Lançamento do livro Oncologia de Precisão

Quando: 01/12, a partir das 19 horas

Local: JW Marriott São Paulo – Av. das Nações Unidas, 14401

Ficha técnica

Título: Oncologia de Precisão

Autores: Bruno Ferrari, Carlos Gil Ferreira, Mariano Zalis, Rodrigo Dienstmann e Jorge Reis Filho

Editora: DOC

Páginas: 417

Valor: R$ 439,00

Link para compra: aqui