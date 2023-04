Livro explora como a humanidade tem alterado a natureza ao longo dos anos

“Brincando de Deus”, um livro sobre o poder humano de mudar o mundo em que vive

No próximo dia 10 de abril, será lançado o livro “Brincando de Deus — Como a humanidade vem alterando a natureza há 50 mil anos”, da autora Beth Shapiro. Professora de Biologia Evolutiva na Universidade da Califórnia em Santa Cruz e pesquisadora no Instituto Médico Howard Hughes em Chevy Chase, Maryland, Shapiro é também autora do livro “How to Clone a Mammoth”, que recebeu o Prêmio AAAS/Subaru de Excelência em Livros Científicos. Seu trabalho é focado na análise de DNA antigo.

“Devemos reconhecer, aceitar e aprender a controlar esses poderes”, observa a autora

Publicado pela Editora Contexto, especializada em ciências humanas e idealizada pelo historiador Jaime Pinsky, o livro já está presente nos mercados dos Estados Unidos e Inglaterra, onde tem recebido grande sucesso de público e crítica. Além disso, seus direitos foram vendidos para diversos outros países, incluindo Rússia, Coreia do Sul e China.

A obra explora como a natureza nunca mais foi a mesma depois que o homem surgiu, tendo caçado, poluído e levado centenas de espécies à extinção desde o início. Os ancestrais aprenderam a caçar, domesticar animais e viajar, o que criou condições para que as espécies se adaptassem e evoluíssem. Porém, as mudanças recentes são diferentes, já que as biotecnologias atuais permitem interferir em espécies com mais rapidez e precisão do que os ancestrais.

Livro reitera que a natureza nunca mais foi a mesma depois que o homem surgiu

Beth Shapiro divide a história da mudança das relações da espécie humana e das demais em duas partes, que separam, de maneira aproximada, o antes e o depois do advento das tecnologias de engenharia genética. A Parte I, “Como é”, se desenvolve em três estágios cronológicos da inovação humana: predação, domesticação e conservação. A Parte II, “Como poderia ser”, explora as biotecnologias do próximo estágio.

O livro também apresenta histórias curiosas sobre a própria autora e sua trajetória como cientista. Beth Shapiro é especialista em mamutes e bisões, animais que remontam à Pré-História e quase foram extintos duas vezes, sendo que a segunda só não aconteceu por intervenção humana. O livro é repleto de curiosidades sobre esses animais e outros temas relacionados à biologia evolutiva.

Com um texto instigante, Shapiro mostra como o homem chegou até aqui e quais são os dilemas e possibilidades para o futuro, deixando claro que devemos reconhecer, aceitar e aprender a controlar nossos poderes de intervenção na natureza.