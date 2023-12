Livro de Erika Lotz e Icaro Barboza é a nova promessa para gestão estratégica de pessoas

A obra ” Assessments”, de Erika Lotz e Icaro Barboza, oferece a luz dos instrumentos de mapeamento comportamental

Um livro lançado nesta semana em São Paulo promete auxiliar na gestão estratégica de pessoas nas organizações. A obra “Assessments, clareza para Gestão Estratégica de Pessoas”, de Erika Lotz e Icaro Barboza, oferece a luz dos instrumentos de mapeamento comportamental.

Lançada em um evento na noite de quarta-feira, 06 de dezembro, pela Inter Saberes e Livraria da Vila, a obra traz instrumentos desenvolvidos pela ciência comportamental – os Assessments – que são capazes de identificar de forma rápida e assertiva traços comportamentais, esclarecendo como ela se percebe, como melhor se relaciona com outras pessoas e com o trabalho. Cada assessment expressa a partir da sua aplicação um ângulo do comportamento que pode ser evidenciado a partir da identificação dos critérios de tomada de decisão, fatores motivacionais, ambiente mais adequado para se desenvolver profissionalmente, critérios para tomada de decisão e até linguagens de reconhecimento e valorização pessoal. “A ideia se viabilizou a partir de trocas entre os autores que desejam de forma mais escalável ajudar profissionais de recursos humanos e quem exerce a função de liderança a tomar posse dos Assessments”, diz Icaro.

Foram mais de dois anos de pesquisa e trabalho para que os autores chegassem ao grande dia do lançamento para verdadeiramente oferecer aos profissionais de gestão estratégica de pessoas, seja na função de RH ou diretamente na Liderança, um caminho facilitado para compreensão do comportamento e desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas na organização.

Mesmo diante de um desafio imposto pelo fato de autores estarem em cidades diferentes e distantes – São Paulo e Curitiba -, Icaro conta que o resultado é um livro que pode modificar todo um panorama dentro de uma empresa. “Poder compartilhar esse saber em uma única obra se apresentou como uma missão a partir da própria dificuldade de encontrar orientação para aplicação desses instrumentos assim como apontar como os resultados poderiam ajudar no dia a dia da gestão de pessoas nos diversos desafios como: seleção, identificação e formação de novos líderes e desenvolvimento de políticas de RH fundamentadas nas necessidades de cada pessoa e da equipe”, pontua o autor.