Livro da médica Sarina Occhipinti se destaca como ferramenta para quem deseja ‘longevecer’: envelhecer com saúde

A especialista em obesidade e modulação hormonal traz dicas úteis de como viver mais e com qualidade

Para a médica Sarina Occhipinti, autora do livro “S.Code: O Segredo da Longevidade e Performance”, o segredo da longevidade está em hábitos que podemos, como os hormônios, modular dia após dia. Agora, a doutora lança um livro que promete ensinar sobre como viver mais e com qualidade.

“A ideia é que o leitor tenha a ferramenta necessária para alcançar seu melhor potencial no processo da longevidade”, explica a autora

“A ideia é que o leitor tenha a ferramenta necessária para alcançar seu melhor potencial no processo da longevidade. O S.Code fornece os elementos para as melhores escolhas comportamentais de um ser humano que quer alcançar uma vida longeva com as capacidades necessárias para manter performance física, mental, sexual, metabólica e defensiva em dia também”, explica a profissional, que trabalha no ramo há quase 30 anos.

Segundo Sarina, por outro lado, um dos primeiros passos para se atingir essa plenitude toda é desenvolver e dar ao corpo a capacidade de se proteger contra doenças

Clínica médica, Sarina também é especialista em obesidade e modulação hormonal, além de ser expert em Medicina do Trabalho. Nessa última ocupação, foi pioneira no manejo e tratamento do estresse.

Clínica médica, Sarina também é especialista em obesidade e modulação hormonal, além de ser expert em Medicina do Trabalho

“Toda essa bagagem de alguma forma está atrelada à perspectiva do novo livro, que aborda também o que significa longevecer, que é diferente de envelhecer. Longevecer é viver e vencer pelo maior tempo possível, é viver cada fase da vida com vitória, é ser capaz de vencer obstáculos”, aposta a autora.

Segundo Sarina, por outro lado, um dos primeiros passos para se atingir essa plenitude toda é desenvolver e dar ao corpo a capacidade de se proteger contra doenças. No livro, esse é um dos principais tópicos abordados.

“Longevecer é viver e vencer pelo maior tempo possível, é viver cada fase da vida com vitória, é ser capaz de vencer obstáculos”, diz Sarina

“É sobre como se defender dessas enfermidades, de como fazer eventuais danos causados serem revertidos com a regeneração, de amar e de se relacionar com alguém. Não dá para passar a vida inventando desculpas mais”, exemplifica a autora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E termina: “A saúde é uma responsabilidade própria que todos temos. Fazer as melhores escolhas para viver bem é possível e todo mundo consegue. Quero que todos longevençamos juntos”.