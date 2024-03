Livia Nunes, Maria Braz, Thai de Melo, Rita Carreira, Verena Figueiredo e Maitê Faitarone apresentam Brilho Glossy na Paris Fashion Week

Linha Brilho Lamelar da TRESemmé foi a escolhida para a finalização dos looks das influenciadoras

As influenciadoras digitais Livia Nunes, Maria Braz, Thai de Melo, Rita Carreira, Verena Figueiredo e Maitê Faitarone estiveram presentes e levaram o Brilho Glossy para um dos momentos mais importantes do mundo da moda, a Semana de Moda de Paris que é responsável por determinar tendências e pela transformação da capital francesa em um verdadeiro palco de estilo e elegância, contendo a presença de celebridades, influenciadores e amantes da moda que se juntam para assistir ao espetáculo proporcionado por marcas icônicas do segmento como Chanel, Dior, Louis Vuitton, Givenchy e outras, com cada uma apresentando uma quantia de sofisticação e criatividade nas passarelas parisienses.

Desembarcando em Paris com o objetivo de demonstrarem toda sua iconicidade, atitude e criatividade para as calçadas e passarelas de Paris, as influenciadoras digitais brasileiras se preocuparam tanto com o preparo dos looks quanto com os seus cabelos. Para obterem um visual glamuroso, as influenciadoras tiveram uma dedicação especial com os cabelos, decidindo deixá-los soltos e com o brilho gloss do momento.

Com fama pela criação de tendências, Livia Nunes incorporou a moda glossy hair como sua grande aliada durante a semana de desfiles em Paris: “Já queria testar a linha. […] e para este fashion week levei os produtos da TRESemmé, meu cabelo ficou com muito mais brilho e super saudável”.

Focadas no processo de finalização dos cabelos, as influenciadoras levam a tendência glossy na produção dos visuais durante a Semana de Moda. A recém-lançada linha Brilho Lamelar, que possui a revolucionária tecnologia lamelar atuando nos fios e garantindo 7x mais brilho (com o Sérum de Tratamento Lamelar e o Óleo Finalizador Nutritivo), foi a escolhidas pelas influenciadoras, que inovaram na realização do GRWM, ao produzirem o #GetGlossyWithTRES, com filmagem do processo do end-look que possui o efeito gloss no cabelo. A tendência propicia um efeito similar à aplicação de gloss labial, porém agora nos cabelos. A hashtag #glossyhair na plataforma Tiktok já acumula milhares de visualizações até o momento, com o número crescendo cada vez mais.