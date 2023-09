Livia Nunes é convidada por Gigi Hadid para evento exclusivo da Semana de Moda em Milão

Influenciadora brasileira foi a única representante do Brasil no evento

A megamodelo Gigi Hadid, recebeu seus convidados em um jantar exclusivo no famoso Il Baretto al Baglioni, em Milão, para celebrar a parceria entre a Guest in Residence x LuisaViaRoma, que celebrou o lançamento da nova coleção realizada em parceria pelas duas marcas.

Livia Nunes em Milão



Livia Nunes, comunicadora e principal influenciadora de moda da geração Z, foi a representante brasileira durante o encontro. A festa aconteceu na última quinta-feira (21), em paralelo a Semana de Moda de Milão. Hadid definiu a Milan Fashion Week como “a ocasião perfeita para celebrar esta colaboração rodeado de pessoas que me inspiram”.

Gigi Hadid celebra lançamento

Créditos: Reprodução Instagram



A Guest In Residence, que é a marca de roupas de Gigi Hadid, lançou mais uma coleção, dessa vez em parceria com LuisaViaRoma, o que inclui cardigans, tops de um ombro e saias leves, entre outros itens. Os novos modelos estarão disponíveis na loja principal da LuisaViaRoma em Florença e na plataforma online a partir desta sexta-feira (22), ao lado da coleção principal do outono 2023 da marca.