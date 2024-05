Livia deslumbra no Festival de Cannes com look minimalista

No glamouroso Festival de Cinema de Cannes, que acontece até 25 de maio, o destaque vai para as estrelas brasileiras que encantam no red carpet. Entre elas, Livia, que a convite da Chopard, fez sua segunda aparição no evento, desta vez na exibição do filme “The Apprentice”.

Com styling assinado por Pedro Sales, Livia optou por um vestido longo preto minimalista da YSL, com um detalhe profundo nas costas, que destacou ainda mais sua elegância. A maquiagem, assinada por Patrick Ta, seguiu um estilo clássico, sem exageros, com olhos esfumados em tons de bronze e batom nude, enquanto seu cabelo estava preso em um coque baixo. Um verdadeiro show de sofisticação e estilo brasileiro na Riviera Francesa.