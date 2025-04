Live discute o impacto das bets na saúde mental dos brasileiros

Em 25 de abril, o educador financeiro João Victorino, idealizador do canal A Hora do Dinheiro, fará uma live sobre o impacto das ‘bets’ para além da vida financeira, afetando também a saúde mental da população. A live será com o Dr. Luis Felipe Costa, médico psiquiatra supervisor no Grupo Interconsultas do Instituto de Psiquiatria HCFMUSP, psiquiatra no Hospital Israelita Albert Einstein e médico parceiro da Fundação St.Paul’s.



Atualmente, uma grande parcela de brasileiros faz apostas em bets, o que pode ser muito negativo para as finanças pessoais e para a saúde mental. Segundo dados da pesquisa ‘A Relação dos Inadimplentes com as Apostas’, feita pela Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box, cerca de 57% dos endividados que já apostaram (ou apostam) online não estavam inadimplentes antes de começarem a apostar.



Diante deste cenário, João Victorino e Luis Felipe Costa vão discutir como todos os prejuízos financeiros podem impactar diretamente a saúde mental. “Queremos fazer um alerta para as pessoas que apostam nessas ‘bets’ e que não estão percebendo que, muito além de perderem dinheiro de forma constante, estão prejudicando o próprio bem estar em um cenário de falsas ilusões e que gera apenas frustração”, explica João.



A live irá acontecer no canal “A hora do dinheiro” no Youtube, na sexta-feira (25), às 11h. Não perca!

Sobre João Victorino

João Victorino é administrador de empresas e especialista em finanças pessoais, formado em Administração de Empresas, tem MBA pela FIA-USP e Especialização em Marketing pela São Paulo Business School. Após vivenciar os percalços e a frustração de falir e se endividar, a experiência lhe trouxe aprendizados fundamentais em lidar com o dinheiro.



Hoje, com uma carreira bem-sucedida, João busca contribuir para que pessoas melhorem suas finanças e prosperem em seus projetos ou carreiras. Para isso, idealizou e lidera o canal A Hora do Dinheiro com conteúdo gratuito e uma linguagem simples, objetiva e inclusiva.