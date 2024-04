Livá Hotéis & Resorts e Bali Participações anunciam parceria

Consolidado como refúgio para moradores de diversas cidades do Distrito Federal e do vizinho estado de Goiás, o Corumbá IV, em Luziânia, foi o endereço escolhido pela Bali Participações para o aporte de R$ 1,3 bilhão na construção do Complexo Turístico Bali Park, integrado por parque aquático e hotelaria.

João Cazeiro, diretor de Novos Negócios da Livá. Foto divulgação. Frederico Costa, sócio-diretor da Bali Participações. Crédito: Fabrício Rodrigues

A primeira etapa da empreitada do grupo, o parque aquático Bali Park, detentor da maior praia artificial da América do Sul, comemorou seu primeiro ano em novembro passando, ano em que recebeu 130 mil visitantes. No início deste ano, o empreendimento confirmou sua expansão, com o lançamento de novas atrações, como o Bali Baby e uma marina que prometem movimentar o turismo náutico no coração do Brasil. As novas atrações demandaram investimento de quase R$ 7 milhões.

Para além dos investimentos em expansão do parque aquático, a Bali Participações acaba de confirmar a parceria com a Livá Hotéis & Resorts como a gestora hoteleira do Bali Resorts, braço de hospedagem que integrará o Complexo Turístico Bali Park.

De acordo com Frederico Costa, sócio-diretor da Bali Participações, “escolhemos a Livá por ser uma empresa que compartilha os nossos mesmos valores no que tange a qualidade de entrega do empreendimento e que garantirá experiencias memoráveis aos nossos usuários. Além disso a Livá é uma empresa com histórico em excelência e nos ajudará a navegar neste mercado dinâmico, que é o turismo brasileiro”, diz.

Com 480 apartamentos divididos em 10 blocos, o empreendimento começa a ser construído ainda no primeiro semestre deste ano e tem entregas programadas em 2026.

Além de acesso livre para os hóspedes desfrutarem o parque aquático, o Bali Resorts conta com instalações e atrações exclusivas em sua infraestrutura: são cinco piscinas, bangalôs vip, academia, salão de jogos adulto e infantil, cinema, spa, brinquedoteca, quadras de beach tênis, restaurantes temáticos, receptivo, sala de estudos, quadra poliesportiva, quadra de tênis e centro de convenções, entre outros.

Instalado em meio a 200 mil metros quadrados às margens do Lago Corumbá IV, em Luziânia (GO), o Bali Park já abriga, além da maior praia artificial da América do Sul, piscina com ondas, cinco quadras de areia, tirolesa, Ilha Kids e o Burle Experience, uma experiência radical localizada em uma estação flutuante sobre as águas do Corumbá, onde os visitantes podem se aventurar com caiaque, wakeboard ou stand up paddle. Em 2024, a expectativa deste ano é receber 230 mil visitantes de todo o Brasil.

Para João Cazeiro, diretor de Novos Negócios da Livá, a assinatura do contrato e o início da parceria com a Bali Participações é um marco importante no desenvolvimento da companhia. “O Complexo Turístico Bali Park transformará – já vem transformando – o Centro-Oeste no que diz respeito à sua vocação turística e aos seus desenvolvimentos imobiliário e econômico. Um complexo desta envergadura traz inúmeros ganhos para quem visita, trabalha e vive na região. Nós estamos muito felizes em iniciar esta parceria e fazer parte desta história”, diz.

O Bali Park fica na Rodovia Lucena Roriz, S/N | Lago Corumbá IV, Luziânia/GO. Mais informações estão disponíveis no site do parque.

Sobre a Livá

Criada como um modelo de start-up e posicionada como única operadora independente na gestão de empreendimentos multipropriedade, a Livá oferece a melhor solução de administração hoteleira com uma gestão eficiente, de forma disruptiva e com foco na experiência do usuário. Mais informações estão disponíveis no site.

Sobre a Bali Participações

O grupo é responsável pelo complexo Turístico Bali Park, que consiste em hotel e parque aquático. Erguido em etapas, a primeira delas foi inaugurada em 2022 em uma área de 200 mil m² com o Bali Park, um parque aquático que nasceu oferecendo a maior praia artificial da América do Sul. O Bali Resort, um complexo hoteleiro de luxo em sistema multipropriedade, terá 480 apartamentos divididos em 10 blocos hoteleiros. As obras têm início este no e a entrega dos dois primeiros blocos está prevista para 2026.