Litoral catarinense prevê crescimento do turismo neste verão e comércio já se prepara com lojas funcionando 24h

Um dos destinos mais procurados por turistas de todo país e do exterior durante o verão, o litoral catarinense oferece uma paisagem exuberante, com natureza, lindas praias, aventura e lazer, sendo considerado um tesouro litorâneo do sul do Brasil.

E neste período que antecede as festas de fim de ano, cidades como Florianópolis e Balneário Camboriú concentram grande parte dos turistas que viajam em busca de lazer e descanso à beira-mar.

Dados do levantamento realizado pela Wemobi, plataforma de viagens rodoviárias, Balneário Camboriú e Florianópolis são os destinos mais procurados para viagens de ônibus, dados registrados esse ano no último feriado prolongado em 15 de novembro, Dia da Proclamação da República.

Considerado o maior pólo turístico da região sul, com um fluxo durante o verão de mais de um milhão de turistas, Balneário Camboriú é a primeira cidade em qualidade de vida de Santa Catarina. Segundo a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico da cidade, é esperado um crescimento de até 15% no número de visitantes neste verão em relação a 2021.

Já Florianópolis é conhecida como a Ilha da Magia, com cerca de cem praias espalhadas pela ilha costeira e península continental que formam a cidade. Além da riqueza praiana, a região também possui outras atrações, como lagoas, centro histórico, bairros portugueses, opções culturais e o cartão-postal da cidade: a Ponte Hercílio Luz.

Tendo em vista a alta procura nos meses de dezembro a janeiro, a região se organiza para melhor receber os turistas, como é o caso da rede Fort Atacadista, que inova ao ampliar os horários de atendimento de sete das suas lojas em Santa Catarina, com duas destas se mantendo abertas de forma ininterrupta, inclusive durante a madrugada, até o dia 8 de janeiro.

O funcionamento 24 horas já está em vigor nas lojas Fort Campeche (Sul da Ilha, Florianópolis) e Fort Compacto Balneário Camboriú, na região central. Em Porto Belo, destino de embarcações e transatlânticos, a operação 24 horas inicia a partir do dia 20 de dezembro.

Outras três lojas no litoral catarinense estão com horário especial até o dia 8 de janeiro, abertas das 6h às 24h: Barra Velha, Balneário Camboriú (Centro) e Santo Antônio de Lisboa, na SC 401, centro norte de Florianópolis.

“Reforçamos os estoques das lojas, ampliamos o mix de produtos para atender as festas de fim de ano e esticamos os horários de atendimento de lojas que consideramos estratégicas no litoral; tudo para atender à demanda das confraternizações de Natal e Ano Novo, e principalmente pelo incremento no fluxo de turistas”, finaliza Gustavo Petry Custódio, gerente nacional de marketing do Fort Atacadista.