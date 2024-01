Linda Óculos: Uma visão empreendedora que transforma desafios em oportunidades

Na movimentada capital paulista, no coração da Penha, surge uma história de empreendedorismo que encanta e inspira. Camila Reis e Laurinda Dias, sócias da Linda Óculos, trilharam um caminho notável desde os primeiros passos juntas em um laboratório ótico até se tornarem referência no mercado.

O ano de 2019 marcou o início dessa jornada empreendedora, quando Camila e Laurinda decidiram unir forças, impulsionadas pela experiência compartilhada no ramo. A aposta inicial na prestação de atendimentos domiciliares, um serviço inovador e prático, rapidamente conquistou uma clientela fiel.

Contudo, foi durante os desafios impostos pela pandemia que a Linda Óculos encontrou não apenas resistência, mas uma oportunidade de crescimento. Com a demanda por serviços óticos em ascensão, as sócias decidiram abrir um ponto físico, expandindo sua presença. Laurinda destaca: “Foi um momento crucial, e logo após, tivemos a oportunidade de nos mudar para a Penha, expandindo nossa base de clientes.”

A resiliência e a visão estratégica da dupla não apenas permitiram a sobrevivência do negócio, mas também resultaram na criação da linha de produtos “Kacto”, lançada em dezembro passado. Para Camila, os desafios são parte integrante da jornada empreendedora: “Tem sido desafiador, mas é incrível aprender algo novo todo dia e oferecer soluções inovadoras para nossos clientes.”

No contexto atual do empreendedorismo brasileiro, Camila expressa otimismo: “Estamos na era da informação, e o mercado tem sido mais acolhedor com os pequenos negócios. As plataformas de apoio e formalizações estão melhorando, e cada dia ganhamos mais espaço.”

Projetando o futuro, as sócias têm grandes planos para consolidar a Linda Óculos e a marca “Kacto” como referências no mercado. “Esperamos ser uma inspiração para outros empreendedores”, afirma Laurinda.

A trajetória de Camila Reis e Laurinda Dias é um exemplo inspirador de como o empreendedorismo pode florescer mesmo em tempos de adversidade. Com foco, inovação e uma abordagem centrada no cliente, elas não apenas superaram os desafios, mas pavimentaram o caminho para o sucesso futuro.