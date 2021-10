Felicidade na prática: conquista de quem venceu a depressão profunda

Guiada pelos tsurus, dobradura de origami símbolo da paz, palestrante Lígia Oizumi acolhe experiências pelo mundo após superar doença do século

epois de superar uma depressão profunda aos 25 anos e guiada pelos tsurus – origami de um pássaro japonês símbolo da paz – a brasileira Lígia Oizumi abandou tudo no Brasil e seguiu rumo ao Japão em busca da sua missão. Todos os aprendizados desde a saída do país até Nova York, onde mora atualmente, estão no livro Felicidade na Prática. A obra narrada em primeira pessoa abre detalhes da jornada da escritora em busca da felicidade.

A obra narrada em primeira pessoa abre detalhes da jornada da escritora em busca da felicidade

Os tsurus, como já denuncia a capa da produção, são peças-chave na história de Lígia. Capítulos completos foram destinados para falar sobre o projeto Cultura da Paz, idealizado pela autora. A ação tem origem na lenda japonesa sobre a produção de mil dobraduras para a realização de um desejo. Em menos de um ano, 30 mil voluntários brasileiros entregaram mais de 100 mil origamis para pacientes em mais de 20 hospitais, asilos e monumentos sagrados do Brasil, Israel, Palestina e Japão.

Foi por meio do projeto que Lígia chegou aos Estados Unidos em um evento da Organização das Nações Unidas (ONU) e lá encontrou um grande amor, conforme conta no livro. Por meio da trajetória no Japão, Nepal e Estados Unidos, a escritora ensina técnicas práticas para que o leitor não deixe a própria felicidade nas mãos de outras pessoas, além de detalhar o segredo oriental para uma vida longa, feliz e com propósito.

A história de coragem de alguém que deixou seu país em busca de um sonho também reúne ensinamentos milenares eficazes para os problemas que todos enfrentam no dia a dia. Lidar com a ansiedade, viver em paz com os sofrimentos e transformar pensamentos negativos e inúteis em pensamentos úteis e positivos são questões abordadas pela autora, por exemplo.

Dia Mundial da Saúde Mental: uma brasileira à procura da felicidade

Felicidade na Prática é recomendado para quem cansou de se sentir infeliz ou incompleto e deseja viver com paz interior, discernimento, força e coragem. “Para viver a felicidade na prática é imprescindível seguir a voz do coração, estar em equilíbrio e mudar os pensamentos sobre o significado dos sofrimentos em nossa vida”, explica Lígia.