Light Strucks inova e lança novo EP no Festival Timbre Instrumental

O trio de Uberlândia Light Strucks lança seu segundo trabalho, o EP “Sunstruck”, no próximo sábado (25), durante a 3ª edição do Festival Timbre Instrumental, no SESC Uberlândia. Conhecido por sua mistura de Surf Music, Punk Rock, Jazz, Country e ritmos brasileiros, o grupo promete um show inesquecível, que contará com a participação especial de Jhonny Crash, da banda The Dead Rocks.

Evento arrecada alimentos para o Sesc Mesa Brasil e conta com diversas atrações instrumentais nos dias 25 e 26 de maio

A entrada para o evento será 1kg de alimento não perecível, que será doado ao Programa Sesc Mesa Brasil, a maior rede de bancos de alimentos da América Latina, referência no combate à fome e ao desperdício. O show está marcado para acontecer no SESC Uberlândia, localizado na avenida João Naves de Ávila, 919, Bairro Aparecida (em frente à estação 3 de ônibus).

Light Strucks apresenta ‘Sunstruck’ no SESC Uberlândia neste Sábado

O novo EP do Light Strucks, intitulado “Sunstruck”, conta com quatro faixas inéditas e é resultado de sessões de composição inovadoras, influenciadas pelo produtor Lucas Vidal. Além de novas sonoridades, o trabalho também traz histórias inéditas, criando uma experiência musical única. O disco será lançado pelos selos Reverb Brasil Records (SP), Mandinga Records (GO) e Fat Crow (RJ) e estará disponível nas plataformas de streaming a partir do dia 25 de maio. Uma versão em vinil 7’ também será lançada em outubro e poderá ser adquirida diretamente com a banda e os selos parceiros.

A capa e contracapa do EP apresentam fotografias analógicas da artista uberlandense Mariana Sassine, que adicionam uma dimensão visual única ao projeto, com design gráfico por Gordon Rise, baixista da banda. A produção foi totalmente independente, com apoio de amigos e colaboradores, refletindo o conceito de cooperação artística que marca o lançamento.

O Festival Timbre Instrumental, que começa na quarta-feira (22), oferece uma rica programação com diálogos culturais, oficinas e shows. As atividades incluem o “Diálogo Cultural – Instrumental e sua Cena” e “Diálogo Cultural – A Música Instrumental Brasileira”, ambos transmitidos ao vivo pelo Instagram @festivaltimbreinstrumental. Na sexta-feira (24), a oficina “Produção musical a partir da Amazônia” será oferecida gratuitamente, seguida pela “Discoteca Amazônica do Ultimato” na cervejaria Captain Brew.

Os shows começam no sábado (25), às 16h, com Ana Clara Guerra Trio, Ultimato, Strobo e Light Strucks, convidando Jhonny Crash. No domingo (26), às 16h, se apresentam Orquestra Sesc de Violas, Duo Country, Sick e Camarones Orquestra Guitarrística.

O festival é produzido pela agência Timbre Cultural, com parcerias do Sistema Comércio MG, Fecomércio MG, SESC, SENAC e Sindicomércio de Uberlândia, e realizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e Governo Federal – Ministério da Cultura, através da Lei Paulo Gustavo. O evento também conta com apoio de várias entidades culturais e patrocínios das cervejarias Benedith e Captain Brew. A identidade visual do festival é assinada pelo Estúdio Farândola, com elementos que dialogam com a proposta “Sinta o som”.

O Light Strucks ainda planeja uma turnê de lançamento pela Europa em setembro, com shows confirmados em vários países. O anúncio oficial será feito nos próximos meses, trazendo mais novidades para os fãs da banda.

Para mais informações e atualizações, acompanhe o perfil @festivaltimbreinstrumental no Instagram e prepare-se para um festival de música instrumental que promete ser inesquecível.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Diálogos e Oficinas

Diálogo Cultural – Instrumental e sua Cena

Com Esdras Nogueira (Festival Transforma), Luciana Simões (Festival BR 135 Instrumental), Reneé Chalu (Festival Sonido) e Gabriel “Bibi” (Festival Timbre Instrumental)

Quarta-feira, 22/5, às 19h, pelo Instagram @festivaltimbreinstrumental

Diálogo Cultural – A Música Instrumental Brasileira

Com Ana Morena (Banda Camarones), Ana Clara Guerra (Instrumentista), Bruno Corsino (Banda Ultimato) e Breilla Zanon (Festival Timbre Instrumental)

Quinta-feira, 23/5, às 19h, pelo Instagram @festivaltimbreinstrumental

Oficina – Produção musical a partir da Amazônia: produções e experiências a partir da floresta e seus povos

Com Léo Chermont e Arthur Kunz (Banda Strobo)

Sexta-feira, 24/5, das 14h às 17h, no SESC Uberlândia

Rua Benjamin Cosntant, 844, B. Aparecida. Entrada franca.

Discoteca Amazônica do Ultimato

Com DJ Johnny Crash (The Dead Rocks)

Sexta-feira, 24/5, às 18h, na cervejaria Captain Brew

Rua Marieta de Castro Santos, 135, B. Morada da Colina. Entrada franca.

Shows

Ana Clara Guerra Trio (MG), Ultimato (RO), Strobo (PA) e Light Strucks (MG) convida Johnny Crash (SP)

Sábado, 25/5, às 16h, no Sesc Uberlândia

Avenida João Naves de Ávila, 919, B. Aparecida (em frente à estação 3 de ônibus)

Entrada: 1kg de alimento não perecível para o Programa Sesc Mesa Brasil

Orquestra Sesc de Violas (MG), Duo Country (MG), Sick (MG) e Camarones Orquestra Guitarrística (RN)

Domingo, 26/5, às 16h, no Sesc Uberlândia

Avenida João Naves de Ávila, 919, B. Aparecida (em frente à estação 3 de ônibus)

Entrada: 1kg de alimento não perecível para o Programa Sesc Mesa Brasil