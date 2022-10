Líder em panificação no mundo doará 6,8 milhões de fatias de pão para instituições que combatem a fome

Grupo Bimbo doou mais de 23,7 milhões de fatias de pão aos bancos de alimentos nos últimos sete anos. Neste ano, no Brasil, serão doadas mais de 220 mil fatias de pães para aqueles que mais precisam

O Grupo Bimbo, líder em panificação no mundo, realizou no último domingo (25), a 7ª edição da Bimbo Global Race 2022, um dos mais importantes eventos esportivos e grande causa defendida pela empresa, que reuniu mais de 341 mil participantes no formato híbrido.

No presencial, a corrida foi realizada em 15 cidades de 10 países. Já a virtual foi realizada em mais 100 lugares diferentes ao redor do mundo.



Grupo Bimbo doou mais de 23,7 milhões de fatias de pão aos bancos de alimentos nos últimos sete anos

No Brasil, a edição aconteceu na cidade de São Paulo, na Cidade Universitária (USP) e contou com mais de 11 mil participantes, nos dois formatos.

O Grupo Bimbo superou a meta estabelecida para esta edição e doará mais de 6,8 milhões de fatias de pão para bancos de alimentos. No Brasil, as doações somam mais de 224 mil fatias e serão destinadas para o Programa Mesa Brasil Sesc São Paulo.

Grupo Bimbo doará mais de 6 milhões de fatias de pão para banco de alimentos ao redor do mundo

“Queremos agradecer a todas as pessoas que decidiram fazer parte desta corrida, não só com o objetivo de ser fisicamente ativo e passar uma manhã com a família, mas também pelo desejo de ajudar as comunidades, o que nos fez superar a meta que estabelecemos nesta edição. Esse resultado continua reforçando o propósito que temos no Grupo Bimbo de alimentar um mundo melhor por meio de ações e não apenas palavras”, afirma Alfonso Argudín, presidente da Bimbo Brasil.

Alfonso Argudín, presidente da Bimbo Brasil

A Bimbo Global Race é o movimento esportivo mais impactante e importante da empresa. Além disso, é uma corrida que tem sido adaptada às diferentes modalidades para permitir que mais corredores de todas as idades participem da iniciativa, independentemente do país em que estão localizados.

Para mais informações sobre a Bimbo Global Race 2022, visite: Link https://bimboglobalrace.com