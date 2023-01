LIDE Paraná reúne empresas que somam R$ 70 bi em faturamento em 2022 e celebra os excelentes números conquistados no decorrer do ano

Considerada a sucursal mais eficiente do Sistema LIDE – Grupo de Líderes Empresariais, unidade paranaense da entidade completou uma década de atuação recente

A unidade regional do Sistema LIDE – Grupo de Líderes Empresariais, o LIDE Paraná chega ao fim de 2022 celebrando os excelentes números conquistados durante o ano. Ao longo dos últimos meses, a filial paranaense da entidade, que completou uma década de atuação recentemente, chegou a 360 empresários filiados, que estão à frente de organizações que somam R$ 70 bilhões em faturamento.

Ao longo dos últimos meses, o LIDE Paraná chegou a 360 empresários filiados, que estão à frente de organizações que somam R$ 70 bilhões em faturamento. Créditos: Divulgação

“O Paraná tem um dos melhores ambientes de negócios e investimentos do Brasil. Por isso, o LIDE busca construir uma agenda positiva a fim de fortalecer mais e mais a economia local. As empresas da nossa região têm um potencial de crescimento imenso, o qual queremos impulsionar sendo um facilitador e gerador de negócios, promovendo oportunidades de investimento, desenvolvimento econômico e social e construção de networking qualificado”, comenta Heloisa Garrett, presidente do LIDE Paraná.

De 2019 para cá, quando Heloisa tomou posse, o LIDE Paraná vem registrando crescimento exponencial. No primeiro ano da atual gestão, a filial paranaense do Sistema LIDE aumentou em cinco vezes o número de filiados. Até então, era mantido um ritmo de crescimento médio de 50% ao ano, que chegou a 100% em 2022.

De 2019 para cá, quando Heloisa Garrett tomou posse, o LIDE Paraná vem registrando crescimento exponencial. Créditos: Divulgação

Por meio de iniciativas como almoços-debate e palestras para a discussão de temas econômicos e políticos de interesse nacional, programas de mentoria, missões internacionais – em 2022, os empresários foram para Dubai e Itália – e o Prêmio Líderes Paraná, a unidade paranaense do LIDE fomenta o empreendedorismo no estado e reúne lideranças que se guiam pelo propósito.

Encontros de valor – Neste ano, o LIDE Paraná realizou 50 eventos, que reuniram mais de 1,2 mil participantes. Além de Curitiba, onde está localizada a Casa LIDE, primeiro espaço de business experience do Sistema LIDE, houve agendas em Londrina, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa e Guarapuava.

Outra importante conquista para o LIDE Paraná no ano foi ter sido eleita a unidade mais eficiente do Sistema LIDE – Grupo de Líderes Empresariais no Brasil e no mundo. Créditos: Divulgação

Pelos encontros da entidade, passaram nomes de peso, como Michel Temer, jurista e ex-presidente do país, e Felipe d’Avila, cientista político, fundador do Centro de Liderança Pública (CLP) e candidato à presidência do Brasil em 2022, e foram discutidos temas que foram de sucessão empresarial à transformação digital, passando por ESG (Ambiental, Social e Governança), para citar alguns.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Falando em ESG, em 2022, o LIDE Paraná lançou seu Comitê de ESG, com o objetivo de divulgar as boas práticas das empresas paranaenses e compartilhar discussões relevantes na cadeia empresarial e na sociedade como um todo.

Integração – O LIDE Paraná reconhece a importância e valoriza o empreendedorismo feminino e de jovens. Por esta razão, em 2022, houve a integração das verticais LIDE Mulher e LIDE Futuro ao LIDE Empreendedor, que promove agendas de mentorias para jovens empreendedores e sucessores.

“Hoje, somos mais de 100 mulheres em busca de negócios, trocas de experiência e melhoria na gestão das companhias. A integração dessas frentes já vinha ocorrendo de forma orgânica pelas mulheres que viram no LIDE uma oportunidade de crescimento, mas agora foi oficializada. Da mesma forma com a integração do LIDE Futuro, os filiados agora podem desfrutar de serviços mais amplos e estratégicos para quem está iniciando na jornada do empreendedorismo”, diz Heloisa.

Prêmio Líderes Paraná – O que também cresceu em 2022 foi o Prêmio Líderes Paraná, com sua maior edição até então. Foram mais de 7,2 mil votos únicos registrados na votação popular, auditados pela Grant Thornton Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A lista completa dos vencedores está disponível no link: https://bit.ly/3HBWCYI.

Eficiência – Outra importante conquista para o LIDE Paraná no ano foi ter sido eleita a unidade mais eficiente do Sistema LIDE – Grupo de Líderes Empresariais no Brasil e no mundo – são 28 filiais no total, sendo 18 nacionais e 10 no exterior. O anúncio foi realizado no primeiro semestre.

A escolha da unidade do ano do LIDE é embasada em indicadores de performance referentes à gestão do ano anterior, como crescimento de faturamento, número de filiados, qualidade dos eventos, exposição na mídia, governança e inovação, o que posiciona o LIDE Paraná, que em 2022 completou 10 anos de atuação, como o principal ecossistema de negócios do estado.

Visibilidade – Neste ano, o LIDE Paraná também reforçou sua presença na mídia, com o lançamento semanal “Momento LIDE”, apresentado por Heloisa Garrett e veiculado na RPC, afiliada da Globo no estado, e a retomada da coluna “Made in Paraná”, na Gazeta do Povo. Os dois produtos foram desenvolvidos para divulgar as histórias mais relevantes das empesas filiadas à entidade, abordando temas como economia, empreendedorismo e eventos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

É possível conferir os conteúdos no canal oficial do LIDE Paraná no Youtube e na Gazeta do Povo.

De olho no futuro – Apesar dos ótimos resultados alcançados em 2022, o LIDE coloca o crescimento como a principal meta para 2023.

“Queremos conquistar ainda mais membros e seguir realizando agendas para debater os grandes temas que impactam os negócios no estado. Fora isso, é claro, queremos continuar sendo o principal ecossistema de negócios do Paraná, bem como incrementar nossa atuação no interior do estado”, afirma Heloisa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE