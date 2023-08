LIDE Brazil Development Forum terá encontro inédito do BID e IFC com autoridades brasileiras para debate de investimentos para o Brasil

O evento que acontecerá em Washington, capital dos Estados Unidos e contará com presença de lideranças dos setores público e privado.

O LIDE BRASIL DEVELOPMENT FORUM reúne autoridades internacionais e nacionais, gestores públicos e empresários nos dias 1 e 2 de setembro, em Washington, nos Estados Unidos. O evento é realizado pelo LIDE – Grupo de Líderes Empresariais e integra o ciclo de iniciativas internacionais com o objetivo de estimular o diálogo e atrair investimentos ao país.

O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ilan Goldfajn será um dos expositores do evento. Créditos: Twitter

‘Potenciais de Investimentos Multilaterais no Brasil’ é o tema central do evento, cuja plenária com exposições e debates ocorre no dia 1º. Em pauta, estão o desenvolvimento sustentável do país, perspectivas econômicas, envolvendo temas como saneamento, energias renováveis, meio ambiente, saúde, educação, infraestrutura e serviços públicos.

O evento também contará com participação do diretor do Banco Mundial para o Brasil, Johannes Zutt, que será um dos expositores. Créditos: Edilson Rodrigues

Entre os expositores confirmados, estão o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ilan Goldfajn, o diretor do Banco Mundial para o Brasil, Johannes Zutt, o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, o vice-presidente do International Finance Corporation (IFC) para a América Latina, Caribe e Europa, Alfonso Garcia Mora, e o diretor-geral do IFC Brasil, Carlos Leiria Pinto.

O presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto também será um dos expositores do evento. Créditos: Pedro França/Agência Senado

Também participam do evento o presidente do Senado e Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, a embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Viotti, o presidente da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), Isaac Sidney, e os senadores Renan Calheiros, Davi Alcolumbre, Alessandro Vieira, Dorinha Seabra, Eduardo Braga, Jaques Wagner e Randolfe Rodrigues.

O evento também terá como expositor o vice-presidente do International Finance Corporation (IFC) para a América Latina, Caribe e Europa, Alfonso Garcia Mora. Créditos: Site IFC

E os governadores Gladson Cameli (AC), Wilson Lima (AM), Ibaneis Rocha (DF), Ronaldo Caiado (GO), Eduardo Riedel (MT), Raquel Lyra (PE), Claudio Castro (RJ), Fábio Mitidieri (SE), Carlos Brandão (MA), e os vice-governadores Mateus Simões (MG) e Ricardo Ferraço (ES), além dos prefeitos Eduardo Paes (Rio de Janeiro), Ricardo Nunes (São Paulo), Edvaldo Nogueira Filho (Aracaju), Rafael Greca (Curitiba), Duarte Nogueira (Ribeirão Preto), Adriano Silva (Joinville), Cinthia Ribeiro (Palmas), Luiz Fernando Machado (Jundiaí) e Eduardo Freccia (Palhoça).

Outro expositor do evento será o diretor-geral do IFC Brasil, Carlos Leiria Pinto. Créditos: LinkedIn

Inédito

O encontro entre governadores e prefeitos com representantes das três organizações com sede em Washington – BID, IFC e Banco Mundial – é inédito. A compreensão de como estes organismos trabalham é fundamental para o sucesso dos projetos encaminhados e na busca de investimentos para setores prioritários para o desenvolvimento de estados e municípios.

“Entender como os projetos precisam estar elaborados, além de aprimorar esta relação entre os entes e autoridades estão no foco do Fórum. “É um momento importante para a economia brasileira, para alavancar investimentos, que muitas vezes não possuem financiamentos locais”, explica Roberto Giannetti da Fonseca, presidente do LIDE Infraestrutura e curador de conteúdo do evento. “A participação de senadores também é importante porque o Senado é o responsável por aprovador tais investimentos, complementa”.

Segundo Giannetti, o órgão responsável para os financiamentos para o setor privado é o IFC. As empresas brasileiras são os maiores clientes do órgão.

Haverá cobertura em tempo real pela TV LIDE

Para a cobertura presencial, credenciamento obrigatório: https://airtable.com/shrq83wdUqivnDyFo

Serviço: Brazil Development Forum 2023

Quando: 1 e 2 de setembro (plenária com exposições)

Horário: 8h30 às 19h

Onde: Willard Hotel, Washington DC