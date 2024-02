Lez a Lez lança nova coleção estrelada por Camila Coutinho

A marca de moda Urban Beach Lez a Lez, da companhia catarinense Lunelli, anunciou o lançamento da nova coleção outono 2024. Intitulada “Amar-se”, a nova linha é fruto de uma colaboração exclusiva entre a Lez a Lez e a conceituada influenciadora e empreendedora Camila Coutinho, primeira blogueira de moda no Brasil.

Com foco especial no equilíbrio entre a versatilidade e a força, elementos essenciais ao amor e à mulher contemporânea, “Amar-se” é uma celebração da mulher moderna e do amor próprio. “Esse amor que temos por nós mesmas é o nosso segredo. Uma mulher apaixonada por ela mesma pode tudo”, afirma Camila Coutinho.

A marca promoveu dois eventos exclusivos em suas lojas localizadas em Florianópolis para marcar o lançamento da nova coleção. No shopping Villa Romana e no Jurerê Open Shopping, os clientes tiveram a oportunidade de mergulhar na atmosfera única da coleção “Amar-se” e experimentar em primeira mão a sinergia entre a visão de Camila Coutinho e o universo da moda Lez a Lez.

E para os fashionistas de São Paulo, a marca preparou um evento simultâneo ao lançamento no Sul do Brasil: no dia do lançamento, a loja da marca localizada na rua Oscar Freire foi o palco de um evento exclusivo, com a presença ilustre da estrela da campanha, Camila Coutinho. Desde o lançamento, a nova coleção já está disponível para compra no site oficial da Lez a Lez e em todas as lojas físicas da marca no Brasil.