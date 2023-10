Levitare: inovação e foco no cliente impulsionam crescimento nas vendas de produtos de búfala

Empresa de laticínios Levitare adota estratégia centrada no cliente para aumentar suas vendas e conquistar mercado

A Levitare, renomada produtora de queijos, manteiga e requeijão de búfala, está apostando em iniciativas ousadas para destacar as características únicas de seus produtos no competitivo mercado de laticínios. Com um portfólio impressionante de 43 itens, a empresa implementou o chamado “processo centrado no cliente” (GC) como parte de sua estratégia de negócios.

Produtora de queijos Levitare adota medidas inovadoras para realçar a singularidade de seus produtos de búfala

Neste ano, a companhia deu um passo adiante, criando uma gerência estratégica de trade voltada especificamente para atender às necessidades do cliente. O desafio era claro: não apenas atender às demandas dos consumidores, mas também garantir a rentabilidade.

Úrsula Cordeiro, gerente de trade marketing da Levitare

Além disso, a Levitare iniciou um ambicioso piloto de GC em algumas redes supermercadistas, denominado “Mundo da Búfala”. O objetivo era promover seus produtos de búfala de forma rentável e inteligente, capitalizando em exposições estratégicas. Em um dos pilotos, que posicionou o queijo de búfala ao lado de queijos padrão, as vendas da Levitare tiveram um impressionante aumento de 8%.

Úrsula Cordeiro, gerente de trade marketing da Levitare, comentou: “Ainda estamos pilotando em algumas redes, mas, ao apostar na categoria, percebemos o aumento da rentabilidade e do ticket médio. Nossa safra tem precificação e práticas de mercado diferentes, contamos também com a diferenciação do produto no quesito saudabilidade. Somos diferentes do campo à mesa e isso tem impacto também na gestão de categoria.”

A empresa não pretende parar por aí, com planos para lançar novos produtos ainda este ano. O foco atual está na linha de snacks de búfala “ToGo”, produtos que podem ficar até 5 horas fora da geladeira e têm um forte apelo de saudabilidade. A Levitare está determinada a continuar inovando e conquistando seu espaço no mercado de laticínios.