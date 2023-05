Levi’s®️ celebra aniversário de modelo icônico da marca com ações durante o mês de maio

O jeans 501 completa 150 anos nesse mês e vai comemorar a data com ativações que convidam o público para fazer parte da festa durante todo o mês

A criação do jeans é um importante marco na história da moda: foi inicialmente produzido para pessoas que necessitavam de roupas resistentes para seus árduos ambientes de trabalho, como as minas de carvão. Patenteados em 1873 – hoje, os jeans se transformaram no 501®️ que conhecemos, e a Levi’s®️ celebra este grande feito que surgiu a partir da parceria entre Levi Strauss e Jacob Davis.

As comemorações começam amanhã (6) e contaram com a presença de Tiago Souto, ex-masterchef

Este ano, o principal produto da marca comemora 150 anos, ainda como um verdadeiro item original adotado por muitas gerações à sua própria maneira. Visto como uma tela em branco para quebrar regras e inventar qualquer estilo, o modelo ultrapassou os limites do tempo e da cultura.

Durante o mês de maio, a Levi’s®️ irá promover ativações, em parceria com a House of Coisas, em São Paulo, para festejar esse aniversário. O espaço contará com loja pop-up, área de customização das peças com cabine de fotos para registro das personalizações, e estúdio de flashes tattoos (de quinta e sexta, das 17 horas às 21 horas, e aos sábados a partir do meio-dia). Os eventos começam no dia 5, e percorrem durante todas as quintas e sextas do mês, das 14 horas às 22 horas. Também acontece aos sábados, das 12 horas às 22 horas, com a participação de DJs e atrações artísticas surpresa.

No próximo sábado (13) o rapper Rincon Sapiência finaliza a noite de comemorações

O dia 6 de maio é o primeiro sábado a ser comemorado, e contará com a presença do ex-masterchef, Tiago Souto, que recebe convidados especiais no loft da House of Coisas em um evento fechado, para ensinar receitas fáceis de serem reproduzidas, com um menu que mistura gastronomia brasileira e um toque da comida presente em São Francisco, nos Estados Unidos, cidade matriz da Levi´s®️. Neste dia, as customizações contam com trabalho de pinturas artesanais feito pela Arte Trava.

Na programação, a marca introduziu uma ação especial entre dois influenciadores, que irão se enfrentar em uma batalha, em 12 de maio, no bar do espaço cultural, a partir das 21 horas. Os criadores de conteúdo escolherão músicas de suas playlists para descobrir quais delas mais animam o público. Isto será feito por votação, e as músicas eleitas serão incluídas nas trilhas da House of Coisas durante o mês de comemoração. Para atender também os seguidores da marca que não puderem comparecer, a mesma disputa acontece nos stories da Levi’s®️.

Já no dia 13 de maio, as customizações serão comandadas por artistas surpresas, que transmitirão seu estilo aos jeans da marca. Às 22 horas, o rapper e poeta brasileiro, Rincon Sapiência, finaliza a noite de comemorações do legado da icônica 501®️, que há 150 anos continua escrevendo histórias.

As fotos tiradas na cabine, na qual serão registradas as peças Levi’s®️ adquiridas pelo público que pôde personalizá-las de forma única, poderão ser retiradas, em formato lambe-lambe, no dia 20 de maio, das 11 horas às 15 horas. As imagens são um presente da marca para os visitantes da pop-up e das customizações, e também estarão expostas na casa como um tributo a esse grande marco.

A banda brasileira Attooxxa, que mistura pagode com sons periféricos de várias regiões do Brasil e do mundo, estará presente na celebração, comandando uma apresentação após o encerramento do atendimento da House of Coisas, em um coquetel atribuído a parceiros da marca a partir das 16hrs. Outros artistas também irão cantar festejando com a Levi’s®️, como a Larissa Luz e o Curumim, seguidos da discotecagem do Ubunto.

Como a proposta é celebrar o aniversário do modelo icônico com os envolvidos em todas as etapas de criação, produção e distribuição chegando ao consumo, haverá programações diferenciadas: uma para o público, destinada a todos os consumidores, e outra específica, dirigida a parceiros da marca e convidados.