Letícia Souza é destaque no Bela da Semana

“Amo viver fora dos padrões, fazer loucuras e me aventurar na hora H, lugares locais fantasias, brinquedos. Amo que me surpreenda, me domine e amo ser a dominadora algumas vezes”. Essa é Letícia Souza, a nova Bella da Semana. Com muita personalidade, a modelo protagonizou umas das Lives mais vistas do ano e agora chega a maior revista masculina do país com fotos e vídeos de tirar o fôlego.

Letícia Souza: uma loiraça de atitude!

Nascida em São José, Santa Catarina, Letícia tem apenas 23 anos, mas uma maturidade incrível para alguém de sua idade. “Tenho 23 anos bem vividos e aproveitados, vivi esses 23 anos mais do que muitos com mais idade por aí, sempre faço tudo que tenho vontade afinal a vida é uma só. Amo a praia, verão, calor, diversão e curtição, amo viver!”.

Intensa, aventureira e sincera, Letícia não escondeu o jogo durante a entrevista para o Bella da Semana. Ela conta que já fez ménage algumas vezes, já ficou com outras mulheres, além do lugar mais exótico que já transou: uma construção abandonada. Ela confessa que adora provocar e ao ser questionada sobre o que a leva à loucura na hora H ela não exitou. “Me xingar e uma boa pegada”.

Ela comenta que também já ficou com um famoso, mas não revela o nome. Além disso, a modelo afirma que quando não tem ninguém olhando ela curte relaxar e aproveitar o momento. Sobre posar nua para o Bella da Semana, Letícia comenta que foi diferente. “Nunca tinha feito Live durante algum ensaio. Espero que aproveitem e gostem do que vão ver”.