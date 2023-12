Letícia Gaijutis: Gestora comercial revela o poder do neuromarketing na advocacia

Com experiência em negociação, prospecção e oportunidade de negócios, a mentora também oferece conhecimento em oratória, empreendedorismo e liderança

No cenário dinâmico da advocacia, a gestão comercial é uma peça-chave para o sucesso de escritórios jurídicos e empresas dedicadas ao suporte legal. Leticia Gaijutis, gestora comercial na Éos Inovação na Advocacia, compartilha suas experiências que combinam sua expertise em vendas com uma abordagem inovadora, ancorada em sua formação em neuromarketing e neuroeconomia.

A trajetória de Letícia no mercado jurídico começou em 2015, quando ingressou no setor e rapidamente assumiu o desafio de gerenciar a área comercial de uma empresa especializada em serviços de gestão para advogados. Diante da complexidade inerente à venda de consultoria jurídica, especialmente em escritórios de grande porte, ela reconheceu a necessidade de compreender as melhores práticas de gestão comercial, prospecção e negociação para serviços jurídicos.

“Quando vamos vender o trabalho de consultoria em escritórios de departamento jurídico, os valores associados aos serviços de consultoria muitas vezes são considerados altos para investimentos em aprimoramento profissional “, destaca Letícia. Essa percepção a impulsionou a buscar uma pós-graduação em neurociência e neuromarketing após concluir a graduação. Além disso, a gestora decidiu aprofundar seus conhecimentos e atualmente faz uma pós-graduação em neuromarketing pelo Instituto Brasileiro de Neuromarketing e Neuroeconomia (IBM).

A gestora enfatiza que entender a ciência por trás da tomada de decisão do consumidor é fundamental. “As pessoas pensam que a decisão de compra é racional, mas, na verdade, é 80% emocional e apenas 20% racional. Acesso essas emoções para obter melhores resultados em vendas e negociações”, explica ela destacando que o neuromarketing tem sido um diferencial o qual permite transformar a percepção de valor das pessoas, conectando os serviços oferecidos ao sonho e às aspirações do cliente.

Como gerente comercial de serviços jurídicos, Letícia afirma ser necessário se manter atualizado por meio de cursos de especialização e busca constante por fontes variadas de informações. “A roda já existe, mas a verdadeira inovação está em descobrir como utilizá-la de maneiras diferentes,” cita.

Além de sua atuação, Gaijutis está desenvolvendo um curso sobre o uso estratégico do Linkedin para entusiastas da área. Reconhecendo a importância dessa plataforma como a maior rede social de negócios, ela visa capacitar os profissionais a criarem perfis estruturados, estabelecer conexões relevantes e compartilhar conteúdo significativo para suas comunidades.

Com bagagens práticas em vendas de serviços de higt ticket, a mentora também oferece conhecimento em oratória, empreendedorismo e liderança através de uma empresa para o desenvolvimento de jovens advogados e empreendedores. Ela destaca a importância de se conectar verdadeiramente com as pessoas, utilizando técnicas de neurociência para compartilhar informações relevantes e agregar valor ao dia a dia de sua audiência.

“Não podemos esquecer que somos seres físicos, químicos e biológicos. Ao compreender o funcionamento do cérebro e as nuances do comportamento humano, podemos desenvolver estratégias de marketing que realmente tragam transformação para os negócios”, conclui Letícia Gaijutis.