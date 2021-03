De Mogi das Cruzes para o mundo: modelo Aparecido é a estrela da coleção ‘vintage culture’ da grife de Léo Picon

Hoje, além da carreira consolidada de modelo, o rapaz é ator, dançarino e influenciador digital, com mais de 60 mil seguidores no Instagram e 500 mil visualizações em seus stories

Quem vê o modelo Aparecido como a estrela da campanha ‘Vintage Culture’, da grife Approve do empresário e influenciador badalado, Léo Picon, nem imagina a história de luta que existe por trás de tantas poses.

A maior campanha na qual é estrela é da própria vida de dedicação ao seu sonho em ser tornar um grande modelo renomado. Nascido em Mogi das Cruzes, município localizado na região metropolitana de São Paulo, o jovem trabalhava duro com limpeza de fornos industriais, usando todo seu salário para ajudar a mãe e o restante, investindo em sua carreira de modelo.

E como uma boa história de conto de fadas, Aparecido foi descoberto por alguém que não tinha uma varinha mágica, e sim, olhos mágicos que enxergaram seu potencial: o renomado agente de modelos Elian Gallardo, responsável por lançar talentos como Camila Coutinho e Rodrigo Hilbert. “É uma carreira lucrativa, mas precisa de construção. O Aparecido trabalhou duro e investiu muito dinheiro em si mesmo e hoje começa a colher esses frutos tão merecidos. Eu o conheço e a família dele, são pessoas especiais”, conta, muito orgulhoso, o agente.

Aparecido sempre soube que seu destino era as lentes e passarelas, por isso se dedicou, com afinco, na construção de sua carreira com muito foco e comprometimento, como conta: ”Eu sempre soube que minha carreira poderia dar certo se houvesse comprometimento, então me organizei e investi em minha própria carreira, paguei meu book, algumas viagens e investi muito tempo e foco cuidando do corpo, aprendendo a atuar, a dançar, eu sou a minha empresa”. Seu portfolio conta com trabalhos em países como França, Itália, Portugal, México, entre outros.

Hoje, além da carreira consolidada de modelo, o rapaz é ator, dançarino e influenciador digital, com mais de 60 mil seguidores no Instagram e 500 mil visualizações em seus stories — engajamento alto. E se torna a prova que a história da “Cinderela” do século 21 é um jovem de origem humilde, preto que não perdeu o sapato de cristal, e sim, mostrou seu talento ao mundo.

Aparecido. Foto: Arquivo Pessoal

