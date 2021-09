Leo Picon é indicado ao Prêmio MIAW

Empresário e digital influencer concorre ao lado de Juliette (BBB) e Bruna Marquezine

O MIAW (Millennium Awards) acontece todos os anos desde 2018 na MTV. O evento premia ícones da cultura pop como influenciadores, cantores, atores e web celebridades.

Com transmissão ao vivo pelas redes sociais, o MTV MIAW vai premiar artistas e figuras digitais em categorias como:

● Ícone MIAW;

● Crush do Ano;

● Memeiro do Ano;

● YouTube do Ano;

● Style do ano;

● Ship do Ano;

● Arrasa no Style;

● Top das Lives;

● #PQMULHER.

Leo Picon, empresário e digital influencer, fundador da marca Approve (@approve) concorre na categoria Style do ano. Com peças que remetem ao universo streetwear e de esportes radicais como skate, a Approve mescla conforto e muito estilo para os consumidores arrasarem nos looks assim como ele.



Juliette e Bruna Marquezine também estão concorrendo ao lado do influencer

Em 2020, surgiram boatos de que a marca havia sido vendida, informação que foi retirada pelo próprio empresário logo após o anúncio nas redes. O estilo de Picon levanta comparações positivas com o cantor Justin Bieber, que também possui uma marca de streetwear voltada para o conforto sem deixar de lado o visual contemporâneo e descolado.

Para votar no MTV MIAW é só acessar o site oficial. Vote por categoria e quantas vezes quiser, e não esqueça de compartilhar seu voto e incentivar os amigos a votarem também, usando a hashtag #PremiosMTVMIAW.