Gina Indelicada, Hugo Gloss e Leo Dias são eleitos os melhores em Celebridades e Fofocas no Brasil

iBest inicia hoje votação aberta para a escolha do vencedor

Gina Indelicada, Hugo Gloss e Leo Dias são os três melhores conteúdos sobre celebridades e fofocas do Brasil, segundo o voto popular do Prêmio iBest 2021. Além da votação aberta aos brasileiros, a Academia iBest também elegeu os Top3 pelo enfoque técnico, que são Diva Depressão, Hugo Gloss e Leo Dias. A votação popular para a escolha do vencedor irá até o dia 24 de outubro no site premioibest.com.

Acompanhar a vida das celebridades e ficar por dentro das notícias mais quentes é rotina de boa parte dos brasileiros. Com a gama de informações disponíveis na internet, fica bem mais fácil saber das últimas novidades e fofocas, e é com este conteúdo que diversos perfis ganham cada vez mais fãs e seguidores, assim como os finalistas do voto popular. Gina Indelicada, Hugo Gloss e Leo Dias somam mais de 38 milhões de seguidores somente no Instagram. Já Diva Depressão, escolhido pela Academia, conta com mais de 3 milhões de inscritos no Youtube.





“O Brasileiro é um voraz consumidor de informações sobre entretenimento em geral, e em especial sobre suas personalidades favoritas. Leo Dias e Hugo Gloss são os máximos expoentes do setor, e irão competir pela primeira vez diretamente pelo voto popular. Gina Indelicada aparece como uma terceira via, ganhando a cada dia mais seguidores. É uma votação que vai ser definida nos detalhes”, aponta Marcos Wettreich, fundador e CEO do prêmio.

Marcos Wettreich, fundador e CEO do prêmio

Os vencedores serão divulgados entre 08 e 12 de novembro e poderão utilizar por um ano a certificação de excelência iBest, que, diferentemente de outras premiações, tem sua seleção baseada em algoritmo próprio que pesquisa e quantifica milhares de iniciativas, apontando matematicamente os destaques de cada segmento. Em 2021, o iBest projeta mais de 10 milhões de votos únicos ao longo da edição.