Leilão histórico: obras de Aldemir Martins em exposição virtual

Nos dias 10, 11 e 13 de junho, o mundo da arte estará de olhos voltados para um leilão histórico que colocará à venda cerca de 380 obras do renomado artista brasileiro Aldemir Martins (1922 – 2006). As peças estarão disponíveis para lances online com transmissão ao vivo pelo site e pelo aplicativo da empresa de leilões, sempre às 20h.

“Pássaro Olé”, de Aldemir Martins. Todos os trabalhos serão leiloados online via site e aplicativo do escritório de arte

Aldemir Martins, um dos mais consagrados artistas brasileiros, é conhecido por sua vasta criação artística que celebra a brasilidade em suas diversas formas. Seus coloridos e emblemáticos gatos, bem como as paisagens e figuras do nordeste brasileiro, são marcas registradas de uma carreira que se estendeu por mais de 50 anos. Entre os destaques do leilão está a obra “Pássaro Olé”, de 1954, que lhe rendeu o título de melhor desenhista na Bienal de Veneza de 1956. Esta peça, com lance inicial de R$ 280 mil, representa um marco na carreira de Aldemir, sendo ele o mais jovem e primeiro sul-americano a conquistar tal honraria.

Obras da Exposição Aldemir Martins na James Lisboa Escritório de Arte

Natural do Vale do Cariri, no Ceará, Aldemir Martins demonstrou desde cedo um talento notável para as artes. Durante o período em que serviu ao exército, entre 1941 e 1945, teve uma participação ativa no meio artístico cearense, contribuindo para a criação do Grupo ARTYS e da SCAP – Sociedade Cearense de Artistas Plásticos, ao lado de nomes como Antonio Bandeira, Mário Barata e João Siqueira. Ao longo de sua trajetória, acumulou prêmios importantes, como o Prêmio de Desenho na Bienal de São Paulo em 1951, com a obra “O Cangaceiro”.

James Lisboa, leiloeiro responsável pela organização do evento, destaca a singularidade deste leilão: “Estamos apresentando uma oportunidade única e especial de um artista excepcional com muitas obras e grande abrangência de períodos do artista”.

As peças em leilão provêm de duas coleções privadas, reunidas ao longo de 30 anos de colecionismo, abrangendo todas as fases do artista. Entre elas, destaca-se a obra “Sem Título”, de 1961, uma tela de 162 x 130 centímetros reproduzida no catálogo da exposição “Aldemir Martins” da Galeria Pogliani, em Roma. Outro destaque é “Retrato de Família”, uma acrílica sobre tela de 1982, medindo 130 x 195 centímetros. Estas obras têm lances iniciais de R$ 200 mil e R$ 150 mil, respectivamente.

Fotografias das obras, capturadas por Milenne Reis, já estão disponíveis no site do leilão, onde os interessados podem fazer seus lances antecipadamente. Este evento representa uma oportunidade imperdível para colecionadores e admiradores da obra de Aldemir Martins adquirirem peças históricas e de grande valor artístico.

A transmissão ao vivo permitirá que um público amplo, de qualquer lugar do mundo, participe deste leilão histórico, celebrando a obra de um dos maiores artistas brasileiros.