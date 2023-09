Leilão beneficente do Hospital Cruz Verde promove solidariedade e arte em São Paulo

Evento visa arrecadar fundos para tratamento de Paralisia Cerebral Grave

Neste dia 20 de setembro, o Hospital Cruz Verde, uma instituição de renome no tratamento da Paralisia Cerebral Grave, se prepara para realizar o seu aguardado 14º Leilão Beneficente – Arte Moderna, Contemporânea e Vinhos. O evento, que tem como objetivo central angariar fundos para o atendimento de pacientes assistidos no hospital e no ambulatório, promete ser um encontro memorável entre solidariedade e cultura.

Jornalista e empresário Beto Saad fala sobre a importância do leilão do Hospital Cruz Verde

Com cerca de 40 itens em destaque, incluindo obras de arte de artistas renomados e talentosos, vinhos icônicos e experiências únicas, o leilão atrai a atenção de diversos executivos de destaque no Brasil. Entre eles está o jornalista, empresário e publicitário Beto Saad, que também faz parte do conselho diretivo da instituição. Saad, juntamente com cerca de 20 empresários, contribui anualmente com doações para a causa.

Hospital Cruz Verde Realiza 14º Leilão Beneficente com Obras de Arte e Vinhos

O leilão destaca-se não apenas pela nobreza da causa que apoia, mas também pela qualidade dos produtos em destaque. O acervo inclui telas de artistas como Vik Muniz, além de uma estatueta de Bia Dória, todas doadas pelos próprios artistas em um gesto de generosidade. Para tornar o evento ainda mais especial, uma escultura avaliada em R$ 50 mil, criada especialmente para o leilão por Artur Lescher, estará disponível para lances.

Beto Saad ressalta a importância do evento para o Hospital Cruz Verde: “O leilão é importantíssimo porque envolvemos a cadeia das galerias de arte e artistas, o que garante a qualidade das peças leiloadas. Além disso, nos conectamos com um público de alto poder aquisitivo que passa a conhecer o trabalho do hospital. No aspecto operacional, o evento impacta positivamente em nossas receitas, já que dependemos principalmente de doações.”

Os recursos arrecadados no leilão têm um impacto direto na capacitação e atualização do hospital para oferecer o melhor atendimento possível. Beto Saad enfatiza: “O impacto é na totalidade, aprimoramos áreas como fisioterapia e tratamentos. A participação dos executivos permite que mais pessoas conheçam nosso trabalho, essencial, pois a Paralisia Cerebral Grave não tem cura. O Cruz Verde é referência, acolhedor e atende pessoas de todas as idades.”

O presidente do Hospital Cruz Verde, Flávio Padovan, espera que o leilão deste ano arrecade cerca de R$ 2 milhões, valor essencial para cobrir os custos da assistência especializada oferecida gratuitamente aos pacientes, que recebem tratamento multidisciplinar nas áreas assistenciais e de reabilitação.

O evento acontecerá no Restaurante Lulia, no Jockey Club de São Paulo, a partir das 19h. Os ingressos, que foram vendidos a R$ 1 mil, já estão esgotados, mas aqueles que desejam participar remotamente podem acompanhar o leilão e dar lances pelo site Iarremate.com. O 14º Leilão Beneficente do Hospital Cruz Verde promete ser um encontro de solidariedade, arte e esperança em prol daqueles que mais precisam.

