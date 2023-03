Leia Mulheres: conheça autoras para adicionar na estante no Mês da Mulher

Escritoras firmam seu espaço no meio literário nacional a partir das discussões de gênero e do protagonismo feminino nas histórias

Olhe para suas estantes e analise: quantos dos seus livros foram escritos por mulheres? Se sua biblioteca pessoal ainda não está formada por várias autoras femininas, ou se quer conhecer os novos nomes que formam o mercado literário brasileiro, as indicações abaixo foram feitas para você.

“Perversa Baunilha” de Alessandra R. De M. Souza é um suspense policial e o terceiro livro da autora publicado de forma independente

A lista tem de tudo: tem, por exemplo, escritoras que enveredam pela literatura de ficção científica e fantástica – gêneros literários predominados por homens. Outras já tratam do papel das mulheres na sociedade a partir de vivências empíricas e também profissionais. Algumas estão focadas no protagonismo feminino nas histórias, para que as leitoras se reconheçam na ficção. Descubra com qual delas você mais se identifica:

“Vozes de Mulher”, de Marília Marcucci

Livro feito apenas por profissionais femininas, da edição de conteúdo à diagramação, “Vozes de Mulher” reverbera as visões e as dores das brasileiras na atualidade. Por meio dos poemas, ela percorre temas como maternidade, aborto, sexualidade, relação com as redes sociais, consumismo e busca pela perfeição.

O livro “Vozes de Mulher”, de Marília Marcucci, não só foi escrita por uma, como foi todo feito por profissionais mulheres

“Perversa Baunilha”, de Alessandra R. de M. Souza

A narrativa explora os segredos que podem se esconder dentro de uma relação amorosa. O protagonista enfrenta problemas no casamento e, ao conhecer uma mulher misteriosa, se envolve em uma série de mistérios mortais.

“E se houvesse amanhã”, de Anne C. Beker

Mãe, médica e escritora. É assim que Anne C. Beker se define. No seu sexto livro, “E se houvesse amanhã”, ela coloca a saúde mental em evidência e se propõe a discutir assuntos como depressão e suicídio.

“E se houvesse amanhã” é o sexto livro de Anne C. Beker, a autora que também é médica, se propõe a falar de temas delicados dentro da saúde mental

“Sobre Hoje”, de Flávia de Assis e Souza

Por meio dos versos, a autora percorre temas importantes para a sociedade, como o ritmo frenético dos dias de trabalho e a necessidade de conservar bons sentimentos, mesmo em um cotidiano que tenta tirar sua felicidade.

Para quem gosta de poesia ou deseja conhecer mais do gênero, a mais nova obra de Flávia de Assis, “Sobre hoje” é uma boa pedida

“De Salto Alto”, de Renata Barrozo Baglioli

Sem rodeios e excessos, os contos falam sobre dilemas dos casais, peças que a vida prega, retratos cirúrgicos de momentos tensos ou divertidos.