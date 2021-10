Leandro Cardoso, o influenciador brasileiro que se tornou o ‘Imperador das Milhas’ faz sucesso nas redes sociais

Depois de muitos estudos sobre o segmento, ele decidiu compartilhar o conteúdo para que cada vez mais pessoas conhecessem os benefícios que os programas de milhas oferecem em seus sistemas de fidelidades.

Diretamente de Salvador, o empreendedor Leandro Cardoso é um dos indivíduos que mudou totalmente de perspectiva através da internet. Formado em Administração e Especialização em Direito Tributário, ele trabalhava em sua empresa de viagens e eventos quando viu pela primeira vez o ainda desconhecido universo das milhas.

Depois de muitos estudos sobre o segmento, ele decidiu compartilhar o conteúdo para que cada vez mais pessoas conhecessem os benefícios que os programas de milhas oferecem em seus sistemas de fidelidades. Com mais de 198 mil seguidores em seu Instagram, Leandro Cardoso tornou-se uma inspiração para muitos e ficou conhecido como o “Imperador das Milhas”.

Através de suas redes sociais e de sua empresa, a Império das Milhas, ele compartilha experiências de viagens e ensina a viajar mais pagando menos, a otimizar o ganho de milhas, viajar de executiva pagando mais barato que econômica e usar o cartão de crédito como aliado financeiro.

“Comecei no mercado há 10 anos. Era um verdadeiro oceano azul de oportunidades, mas foi apenas há dois anos que entendi que o conhecimento que tinha poderia ajudar mais pessoas e resolvi compartilhar o conteúdo sobre milhas, cartões e viagens na internet. Percebi que o que passava era útil e que só precisava de um celular com conexão à internet para fazer com que isso chegasse em mais pessoas. Foi algo muito natural e sempre digo que quando comecei era um oceano azul, mas hoje ainda existem uma infinidade de oportunidades no mercado. Praticamente menos 5% da população conhece todos os benefícios que as milhas podem trazer. Ainda existem muitas mais pessoas para alcançar e disseminar este conhecimento. Enquanto isso vou me agarrando nas oportunidades que aparecem na minha frente, como tem sido na minha vida toda”, relata Leandro Cardoso.

Apaixonado por viagens desde criança, Leandro Cardoso possui atualmente 32 cartões de crédito ativos e ajuda as pessoas a viajarem mais ou ter uma renda extra com milhas, usando o seu cartão de crédito de forma mais inteligente. Através de suas redes sociais e de sua empresa, a Império das Milhas, ele compartilha experiências de viagens e ensina a viajar mais pagando menos, a otimizar o ganho de milhas, viajar de executiva pagando mais barato que econômica e usar o cartão de crédito como aliado financeiro.

, Leandro Cardoso possui atualmente 32 cartões de crédito ativos e ajuda as pessoas a viajarem mais ou ter uma renda extra com milhas, usando o seu cartão de crédito de forma mais inteligente

“O Império das Milhas hoje não é feito apenas pelo Leandro Cardoso. O que começou com um celular e uma vontade de fazer as pessoas viajarem mais, hoje se tornou uma empresa sólida, com 19 pessoas na equipe que trabalham todos os dias para fazer com o que o Império chegue em mais pessoas. A minha rotina de viagens é insana e entregar tanto conteúdo não seria possível sem a minha equipe. Hoje eu tenho um time que me auxilia na produção de conteúdo, captação e edição de vídeos. Sempre atuando para manter o nosso site e aplicativo de pé. Uma orquestra que trabalha diariamente para entregar conhecimento que vai fazer as pessoas viajarem mais e colocar dinheiro no bolso”, acrescenta o influenciador.

Com um cenário completamente diferente em 2020 graças a pandemia, Leandro Cardoso não abdicou de seus objetivos e conseguiu superar suas marcas de viagens registradas no ano de 2019, e já em 2021 o ano nem finalizou e a marca de 2020 já foi superada. Ele pretende fazer com que o Império das Milhas chegue em mais pessoas, para que elas possam viajar mais e aproveitar melhor os benefícios do seu cartão de crédito. Para 2022, o “Imperador das Milhas” diz querer dar a volta ao mundo de classe executiva em voos comerciais com milhas.

Com um cenário completamente diferente em 2020 graças a pandemia, Leandro Cardoso não abdicou de seus objetivos e conseguiu superar suas marcas de viagens registradas no ano de 2019, e já em 2021 o ano nem finalizou e a marca de 2020 já foi superada

“Sou completamente aficionado por viagens e por viver experiências pelo mundo. Um verdadeiro colecionador de experiências. No ano passado, completei 365 horas de viagem em 122 voos. Foram mais de 239 mil quilômetros rodados, o que seria basicamente umas seis voltas ao mundo. Mesmo com a pandemia, consegui superar todos meus números de 2019. Eu realizei a Black Run, uma corrida pelo status Black na companhia Latam. Foram 42 voos no Brasil em 7 dias. Foi um grande desafio, já que a malha aérea estava reduzida devido à pandemia. Além disso, devido a uma brecha de segurança no sistema da Latam, muitos dos meus voos foram cancelados por um terceiro, me impedindo de voar e continuar a corrida”, conta o influenciador e empreendedor.