Duda Santos lança vídeo de performance acústica de “Desculpa pra falar de você”

Duda Santos lançou nesta última quarta-feira (14) , a performance acústica do single “Desculpa pra falar de você”, gravada no Estúdio Frenchs, no Rio de Janeiro. Para a artista, a nova versão é a concretização de um sonho e a oportunidade de trazer uma nova roupagem para a faixa.

“Tudo com essa música de uma maneira ou de outra acabou sendo incrível, porque até os perrengues acabaram me ensinando muito… Então essa versão acústica, foi a oportunidade de mais uma vez concretizar sonhos e de bônus trazer uma nova roupagem que foca mais na letra e na emoção que o acústico já entrega por si.” conta a cantora.

Escrita sob acompanhamento do piano, a faixa, que fala sobre a superação após o fim de um relacionamento em meio à conversas com amigos, agora tem um tom mais suave, quase de melancolia, que contrapõe a versão oficial.

“As vezes quando temos a melhor produção possível e vários instrumentos inseridos na música, acaba se criando muitas coisas pra prestar atenção, então voltar ao básico é uma forma de evidenciar o sentimento que eu quis passar quando escrevi e alcançar novas pessoas com essa nova versão.”

‘Desculpa pra Falar de Você’ abriu um novo momento na carreira de Duda Santos e a artista conta o que pretende passar com o novo vídeo: “Eu quero passar que independente do que aconteça a partir daqui na minha carreira musical, eu não posso esquecer que eu sempre vou ser aquela Duda do vídeo. Aquela que ama estar em estúdio e cantar com seus músicos, as músicas que escreveu no seu quarto.”

Além de Duda Santos, a música conta com as participações de João Sales (cajon) e Mateus Amarok (violão). A versão acústica é uma produção da Gravadora Cluster igualmente a versão oficial.