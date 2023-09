Laura Vicente lidera o podcast PodBrilhar da BIC, dedicado ao poder feminino

A atriz e apresentadora Laura Vicente conduz o novo podcast da BIC Soleil, abrindo discussões sobre temas femininos

A BIC Soleil, conhecida por sua linha de produtos de depilação feminina, está lançando um novo projeto empolgante chamado PodBrilhar. Este é um podcast dedicado ao universo feminino, que busca promover conversas inspiradoras e significativas entre mulheres.

Sarah Aline, durante a gravação do episódio “Será que eu sou uma fraude?”

O conceito por trás do PodBrilhar é celebrar a individualidade de cada mulher e destacar seu brilho natural único. A BIC Soleil acredita que todas as mulheres têm seu próprio brilho e quer capacitá-las a se sentirem confiantes, livres e felizes com seus corpos, cada uma à sua maneira.

Ju Romano e Laura Vicente durante as gravações do PodBrilhar, o podcast de BIC Soleil

Laura Vicente, uma figura conhecida por sua atuação na televisão como atriz e apresentadora, foi escolhida para liderar o podcast. O PodBrilhar contará com oito episódios semanais que apresentarão discussões sobre uma ampla gama de tópicos relevantes para as mulheres, incluindo experiências de vida, autocuidado e amor, entre outros.

BIC lança o podcast PodBrilhar, um novo espaço para mulheres brilharem juntas

O objetivo principal do podcast é criar um espaço onde as ouvintes se sintam acolhidas e à vontade para compartilhar suas preocupações, experiências, aprendizados e, claro, manter o bom humor e o brilho. O Brasil é um dos países líderes em audição de podcasts, e a BIC Soleil está capitalizando essa tendência ao trazer Laura Vicente e um grupo de convidadas especiais para o projeto.

O primeiro episódio, intitulado “Somos Grandes Gostosas!”, contou com a participação de Ju Romano, uma jornalista, criadora de conteúdo, modelo e influencer que promove a positividade corporal e a autoestima. As discussões abordaram temas relacionados ao amor próprio e à aceitação.

Confira um trecho do primeiro episódio aqui – https://www.youtube.com/shorts/maS-gYChxCw

No segundo episódio, Laura Vicente conversou com Sarah Aline, uma psicóloga e destaque do BBB 23, que alcançou independência financeira aos 21 anos e se especializou em diversidade e inclusão. O episódio, intitulado “Será que eu sou uma fraude?”, explorou como muitas mulheres enfrentam sentimentos de inadequação em suas vidas pessoais e profissionais.

O PodBrilhar da BIC Soleil estará disponível no YouTube e no Spotify, e a marca espera que ele seja uma fonte de inspiração e empoderamento para mulheres em todo o Brasil. Este podcast é parte de uma estratégia maior da BIC Soleil para se conectar genuinamente com seu público feminino e oferecer conteúdo de alta qualidade que ressoe com as experiências das mulheres.