Com passagem marcada por determinação , Laura Keller prepara look especial para final de ‘Ilha Record’

A DJ usará um vestido vermelho decotado e ousado da Splash Boutique nesta quinta –feira ás 22h45 pela Recordtv

Quem estava esperando ver Laura Keller disputando a final da ‘Ilha Record’, se decepcionou com a saída da DJ na reta final do reality, mas o público vai poder rever a influenciadora no episódio final. Inclusive, ela já preparou um modelito arrasador assinado pelo stylist Andra Moraes.



A longa passagem de Laura no programa gerou uma grande repercussão, contando com muita garra da DJ e até beijo na modelo Antonela Avellaneda. Os fãs lamentam a saída da influenciadora, mas agora quem disputa o grande prêmio de R$500 mil é Pyong Lee e Any Borges.



O look da final será um vestido longo com uma fenda da Splash Boutique preparado pelo stylist Andra Moraes com acessórios da MASCK



Se engana quem pensa que Keller não estará na grande final, ela já desembarcou em São Paulo-SP para esse momento, que será transmitido na noite desta quinta-feira (9/9) na Rede Record. Ela já até preparou um look para usar na final. Será um vestido longo com uma fenda da Splash Boutique preparado pelo stylist Andra Moraes com acessórios da MASCK.



Laura já divulgou algumas imagens feitas pela fotógrafa Jo Prazeiro do look que ela usará, dando um spoiler aos fãs. A maquiagem foi feita pela profissional Francieli eloisa.