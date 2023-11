Laura Carneiro Kretzer celebrou seus 15 anos em uma noite inesquecível no The Roof, a deslumbrante cobertura do Hotel Majestic à beira-mar norte de Florianópolis

Além da festa, a adolescente ganhou de presente da mãe: uma viagem de 15 dias a Orlando, na Flórida em janeiro de 2024

A festa, meticulosamente organizada por sua mãe, a jornalista e empresária Renata Carneiro, foi uma celebração marcante e repleta de emoções. Realizada no último sábado (11), a atmosfera requintada do The Roof proporcionou um cenário único, oferecendo aos convidados uma vista panorâmica da cidade e do oceano Atlântico. O ambiente exclusivo, aliado ao dress code total black e à decoração impecável, resultou em uma noite mágica e sofisticada.

A aniversariante, Laura, que completou 15 anos no próprio dia da celebração, desfrutou da companhia dos melhores amigos, da mãe Renata e das irmãs Lívia e Ana Lia, tornando a noite ainda mais especial com a presença das pessoas mais importantes em sua vida.

Além da festa grandiosa, Laura recebeu um presente extraordinário de sua mãe: uma viagem para Orlando em janeiro de 2024. Ao longo de 15 dias, ela terá a oportunidade de explorar a magia da Disney e criar memórias inesquecíveis. O anúncio da viagem foi recebido com entusiasmo pelos convidados, adicionando uma dose extra de alegria à celebração.

A escolha de drinks sem álcool e a presença de DJs renomados garantiram uma experiência única para os presentes, que dançaram e celebraram até as primeiras horas da manhã. Renata Carneiro, emocionada com o sucesso do evento, compartilhou: “Esta noite foi especial não apenas por marcar os 15 anos da Laura, mas também por celebrar a família e os amigos que tornam a vida dela tão incrível.”

Para a aniversariante, esse momento foi um dos mais importantes de sua vida, compartilhado com as pessoas que ela mais ama, e a alegria que sentiu foi indescritível.