LATAM investe na conectividade regional de Pernambuco com nova rota direta Recife-Petrolina

A LATAM Airlines Brasil acaba de anunciar a nova rota Recife-Petrolina, que chega para reforçar a conectividade aérea dentro do estado de Pernambuco. A rota está planejada para iniciar a operação ainda em 2025, com três voos por semana, e complementa uma série de anúncios de investimentos recentes da companhia em sua operação aérea no estado, reforçando seu comprometimento em democratizar cada vez mais a aviação.

Executivos da LATAM e autoridades em anúncio da rota Recife-Petrolina em Brasília (crédito: Eduardo Oliveira/ ASCOM MPOR)

A nova rota, que chega para apoiar o desenvolvimento do sertão pernambucano, deve transportar ainda toneladas de cargas da região para a capital, principalmente frutas, que poderão ser exportadas a outros países por meio de conexões na malha aérea da LATAM.

A viabilização da rota Recife-Petrolina é resultado do plano de expansão que vem sendo discutido com o Governo de Pernambuco desde setembro do ano passado e é fruto da política de incentivo ao turismo e desenvolvimento econômico e tem o apoio do Ministério de Portos e Aeroportos.

“Ao lado das companhias aéreas e do governo de Pernambuco, o Ministério de Portos e Aeroportos tem trabalhado para ampliar cada vez mais a oferta de voos no estado. A criação dessa nova operação vem para atender uma demanda antiga do povo pernambucano, além de alavancar a economia dos municípios. Petrolina é um importante polo econômico e turístico de Pernambuco. O setor aéreo também tem crescido na região. No ano passado, quase 500 mil turistas utilizaram o aeroporto de Petrolina. Resultado 5% superior ao ano de 2023. Quando um voo é criado, novos empregos são gerados”, comenta Silvio Costa Filho, Ministro dos Portos e Aeroportos.

“Esse novo voo para Petrolina é um marco importante para o desenvolvimento do Sertão de Pernambuco. A conectividade é um fator fundamental para o progresso de qualquer região, e, com esse voo, estamos promovendo mais acesso, oportunidades de negócios e impulsionando setores essenciais como o turismo e a agricultura, que são tão fortes naquela região. Agradeço à LATAM pela parceria e pelo apoio ao crescimento de Pernambuco”, destaca Raquel Lyra, Governadora do Estado de Pernambuco.

“A LATAM agradece os esforços do Governo de Pernambuco e do Ministério dos Portos e Aeroportos em ajudar a viabilizar a rota Recife-Petrolina. O esforço conjunto possibilitou à LATAM a abertura dessa nova rota, conectando ainda mais o estado com o mundo aumentando o fluxo turístico internacional, via conexão em Recife, com voos da LATAM”, comenta Jerome Cadier, CEO da LATAM Brasil.

Os detalhes da operação, bem como o início das vendas de passagens, serão anunciados nos próximos meses.

O CRESCIMENTO DA LATAM EM PERNAMBUCO

A nova rota Recife-Petrolina faz parte de uma sequência de investimentos da LATAM em Pernambuco, como a rota internacional Recife-Santiago, inaugurada em dezembro de 2024, a nova rota São Paulo/Guarulhos-Fernando de Noronha, cuja operação terá início em maio, além da operação temporária na rota Recife-Fernando de Noronha, realizada desde 14 de março.

Na operação regular atual, a LATAM realiza cerca de 100 voos por semana em Recife, em rotas para Brasília, Fortaleza, São Paulo/Congonhas, São Paulo/Guarulhos e Rio de Janeiro/Galeão. Em Petrolina, a companhia voa para São Paulo/Guarulhos, com 14 voos por semana.

GUARULHOS-FERNANDO DE NORONHA

Outro investimento recente da LATAM no estado de Pernambuco, a nova rota da companhia irá voar de São Paulo (SP) para Fernando de Noronha (PE) a partir de 1º de maio deste ano. As passagens aéreas para a primeira operação da companhia na ilha já estão disponíveis em latam.com e demais canais. A rota inédita da LATAM é um esforço conjunto da companhia com o Governo de Pernambuco para aumentar a conectividade do estado e contará com um voo diário de 3h50 de duração a partir do aeroporto de Guarulhos. Será operada com aeronaves Airbus A319 (capacidade para 126 passageiros em cabine Economy e 12 passageiros em cabine Premium Economy). Decolará de Guarulhos às 7h40 (hora local) e de Fernando de Noronha às 13h15 (hora local).

Com potencial para movimentar 40 mil passageiros por ano, essa será a primeira operação para o arquipélago a partir do hub (centro de conexões) de São Paulo, onde a LATAM responde por 50% da operação total do aeroporto, incluindo 35% voos internacionais de/para o Brasil. Ou seja, Noronha estará mais conectada com outros países e continentes.

O CRESCIMENTO DA LATAM NO BRASIL

Nos últimos dois anos, a frota da LATAM no Brasil cresceu 13%, como resultado do recebimento pela companhia de 25 novas aeronaves direto de fábrica desde janeiro de 2023. Como consequência, a LATAM é atualmente a empresa aérea que mais adiciona voos e assentos ao mercado brasileiro, operando a maior malha aérea da sua história no país, com voos para 54 aeroportos em território nacional. Em 2025, a LATAM prevê um crescimento de até 8% na sua oferta doméstica de assentos (ASK*) no Brasil. Além de Fernando de Noronha (PE) e Ribeirão Preto (SP), a empresa vai inaugurar neste semestre operações regulares em Pelotas (RS).

Já na operação internacional, a LATAM é a companhia que mais conecta o Brasil com o mundo, com voos próprios do País para 90 aeroportos no exterior. Em 2024, inaugurou as rotas Brasília-Santiago, Curitiba-Lima, Fortaleza-Santiago e Recife-Santiago. Para 2025, já anunciou que vai começar a operar a rota Fortaleza-Lisboa durante a alta temporada.

O número de funcionários da LATAM no Brasil também cresceu 14% nos últimos dois anos e alcançou a marca de 20,5 mil colaboradores. Em janeiro de 2025, a companhia deu início no país às aulas da primeira turma de 70 bolsistas da Escola LATAM, um programa profissionalizante para o desenvolvimento de carreiras no mercado de aviação. Em fevereiro, abriu novo processo seletivo para contratar mais 900 tripulantes no Brasil.

Como consequência dos seus investimentos em pessoas, produto, tecnologia, frota e voos, a LATAM lidera a aviação brasileira doméstica e internacional desde 2021, segundo a Anac. Entre os viajantes corporativos, a LATAM também lidera o ranking da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp) por dois anos consecutivos.

*ASK sigla em inglês para Assentos-Quilômetros Oferecidos.