LATAM inova com Disney+: uma viagem mágica pelos céus da América do Sul

Descubra mais de 50 filmes e séries da Disney, Marvel, e Star Wars gratuitamente a bordo com LATAM Play

Em um movimento inédito na América do Sul, a LATAM Airlines Group está elevando a experiência de voo ao introduzir o serviço de entretenimento a bordo LATAM Play, que agora inclui o aclamado conteúdo do Disney+. Esta novidade permite aos passageiros acessar, sem custo adicional, uma vasta seleção de mais de 50 títulos entre filmes, séries e documentários da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic.

Entre os destaques disponíveis estão sucessos de bilheteria e séries aclamadas como “Desencantada”, “A Dama e o Vagabundo”, “Sem Limites com Chris Hemsworth”, “Carros na Estrada”, além de favoritos do universo Marvel e Star Wars, como “Loki”, “Obi-Wan Kenobi”, “The Mandalorian” e “Ms. Marvel”. Para os fãs de musicais, “High School Musical: A série: O musical” também faz parte do catálogo.

Paulo Miranda, vice-presidente de Clientes do grupo LATAM Airlines, expressou o compromisso da companhia em proporcionar uma experiência inesquecível aos passageiros: “A chegada do Disney+ ao LATAM Play tornará os voos ainda mais mágicos, oferecendo conteúdo gratuito, exclusivo, variado e de alta qualidade.”

Esta parceria reforça a colaboração contínua entre LATAM e Disney, que já havia sido celebrada anteriormente com a apresentação da aeronave temática Stormtrooper, em homenagem à inauguração da atração Star Wars: Galaxy’s Edge em Orlando, EUA.

Além do Disney+, o LATAM Play já conta com conteúdos da HBO Max e da Paramount+, consolidando a LATAM como a líder em entretenimento de bordo na América do Sul. Com uma oferta total que ultrapassa 170 filmes, 550 episódios de séries, 1 mil músicas, além de conteúdos infantis e de leitura, a LATAM promete expandir sua biblioteca de entretenimento em mais de 50% este ano, garantindo aos passageiros uma experiência de voo com entretenimento de classe mundial.