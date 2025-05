LATAM inaugura rota São Paulo-Fernando de Noronha com 100% de ocupação

A LATAM inaugurou nesta quinta-feira (1/5) sua rota inédita São Paulo/Guarulhos-Fernando de Noronha. A ocupação do voo inaugural foi de 100%, número celebrado pela companhia. A inauguração contou com cerimônia festiva no aeroporto do arquipélago, promovida pela Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur) com direito a dançarinos de frevo, e com a presença de Eduardo Macedo, Head de Assuntos Públicos da LATAM Brasil.

A rota inédita da LATAM é um esforço conjunto da companhia com o Governo de Pernambuco para aumentar a conectividade do estado e conta com cinco voos por semana de 3h50 de duração a partir do aeroporto de Guarulhos, às segundas, quartas, quintas, sextas e domingos. É operada com aeronaves Airbus A319 (capacidade para 126 passageiros em cabine Economy e 12 passageiros em cabine Premium Economy). Decolará de Guarulhos às 7h35 (hora local) e de Fernando de Noronha às 13h15 (hora local).

“Atualmente, Guarulhos é o maior hub da LATAM, com voos diretos para mais de 50 aeroportos no Brasil e voos com conexão para mais de 90 no exterior. Ligar Noronha com este importante centro de conexões significa promover ainda mais o turismo neste arquipélago paradisíaco, que merece receber turistas do mundo todo. A LATAM tem o objetivo de seguir investindo cada vez mais na malha aérea de Pernambuco, e essa nova rota é prova disso”, comenta Eduardo Macedo, Head de Assuntos Públicos da LATAM Brasil.

“A nova rota direta entre Guarulhos e Fernando de Noronha representa um avanço estratégico para o turismo de Pernambuco. Com essa operação da Latam, conseguimos conectar Noronha a mais 18 países de forma direta, a partir de um dos maiores hubs internacionais do Brasil. Isso amplia significativamente o acesso de turistas estrangeiros à ilha e fortalece nossa posição como um destino mundial”, afirmou Eduardo Loyo, presidente da Empetur.

PROJETO ILHAS: LATAM VAI PROMOVER SUSTENTABILIDADE EM NORONHA

A LATAM está comprometida com a sustentabilidade das suas operações em Fernando de Noronha. Por isso, vai incorporar o destino brasileiro no seu Projeto Ilhas, que tem como objetivo recolher e dar a destinação correta no continente para todos os resíduos produzidos dentro das aeronaves e nas suas manutenções em solo nesses voos, priorizando fornecedores e parceiros que também adotam políticas sustentáveis. O Projeto Ilhas já foi implementado em outros 3 destinos insulares icônicos atendidos por voos da LATAM na América do Sul: San Andrés (Colômbia), Galápagos (Equador) e Ilha de Páscoa (Chile).

Adicionalmente, a LATAM está comprometida em priorizar a redução do uso de plásticos descartáveis nos voos para Fernando de Noronha, substituindo-os por alternativas reutilizáveis, biodegradáveis ou compostáveis sempre que possível.



O CRESCIMENTO DA LATAM EM PERNAMBUCO

A nova rota faz parte de uma sequência de investimentos da LATAM em Pernambuco, como a rota internacional Recife-Santiago, inaugurada em dezembro de 2024, a nova rota Recife-Petrolina, cuja operação terá início em dezembro, além da operação temporária na rota Recife-Fernando de Noronha, realizada desde 14 de março.

Na operação regular atual, a LATAM realiza cerca de 100 voos por semana em Recife, em rotas para Brasília, Fortaleza, São Paulo/Congonhas, São Paulo/Guarulhos e Rio de Janeiro/Galeão. Em Petrolina, a companhia voa para São Paulo/Guarulhos, com 14 voos por semana.