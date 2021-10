Lary Bottino – Nova peoa tem treta com diversas celebridades, inclusive Anitta

As opiniões sobre Laryssa entre as celebridades são sempre 8 ou 80: ou a amam ou a odeiam

Com uma desistência e uma expulsão, ‘A Fazenda’ decidiu colocar uma nova peoa no jogo. Lary Bottino surpreendeu os participantes ao chegar na última festa. Enquanto alguns já conheciam a loira e eram amigos dela, muitos peões ficaram questionando quem ela era. Para quem não a conhece, Laryssa é influenciadora digital, bastante conhecida pela participação no reality show ‘De Férias com o Ex’, da MTV, e o programa ‘Game dos Clones’, do Prime Video, além de tretas com celebridades.

Lary e Anitta chegaram a fazer várias viagens juntas



A peoa tem mais de um milhão de seguidores no Instagram e está constantemente na “boca do povo” por conta de briga com famosos. Uma das tretas mais comentadas foi com Anitta, pois Lary costumava ser uma das amigas mais próximas da cantora, até que isso mudou.

A pulseira emprestada era da marca Swarovski



Em 2020, a influenciadora foi questionada sobre a amizade de Rafa Uccman e Lucas Guedes com a artista do funk. “Acho que eles têm que aproveitar antes dela renovar o ciclo, antes da próxima estação do ano ou cidade nova”, alfinetou.



A resposta de Anitta foi: “se a pessoa é compatível com o tipo de caráter que eu gosto de ter ao meu lado e não muda o jeito de ser conforme vai crescendo na vida, eu mantenho por perto como as dezenas de amigos famosos e anônimos que eu tenho há mais de 10 anos (…) caso contrário, eu realmente não tenho necessidade nenhuma de manter na minha vida só para o povo da internet achar que eu sou amiga de todo mundo (…) Não gostou? É só não se aproximar quando estiver precisando”, escreveu.

Após a polêmica da pulseira, Laryssa lançou uma linha de pulseiras e foi acusada de plágio



Logo depois, Lary voltou a falar sobre o assunto, dizendo que ficou ao lado da cantora quando ela estava no hospital com trombose, afirmando que mais ninguém estava lá, o que foi desmentido por Thiago Fortes, cabelereiro de Anitta, que esteve no local dando apoio para a amiga.



Outra briga que também foi um dos assuntos mais comentados foi a de Lary com Ariadna. A ex-BBB foi para as redes sociais reclamar que emprestou uma pulseira para a ex-MTV e, mesmo tendo pedido de volta várias vezes, não tinha recebido o item.



Ariadna afirmou que cobrava Laryssa e via a influenciadora postando várias fotos usando a pulseira. Sem resposta, ela fez a cobrança pública, que resultou na entrega da pulseira. Logo depois, a ex-BBB voltou para as redes sociais e reclamou dos arranhados na peça, pedindo para que Lary desse uma nova.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Quem recebeu a nova peoa muito bem em ‘A Fazenda’ foi Rico Melquiades, isso porque os dois participaram juntos de uma edição do ‘De Férias com o Ex’, se tornando grandes amigos. Sem dúvidas o peão será um grande aliado da influenciadora no jogo.