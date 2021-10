Larissa Manoela promove encontro com clientes de sua operadora móvel, LariCel

A atriz encontrou dezoito fãs no Dinner In The Sky, em São Paulo

No último dia 19, a atriz Larissa Manoela promoveu um brunch exclusivo com seus fãs, clientes da sua operadora móvel LariCel, a ação é parte de uma série de ativações que a operadora pretende fazer para aproximar os fãs de sua “ídola”.

O encontro foi realizado no Hotel Pullman São Paulo Ibirapuera, na capital paulista, em parceria com o TikTok, onde foram selecionados vinte vencedores de todo o Brasil. Os participantes tiveram seus nomes fotografados nas credenciais da própria Larissa e ganharam um presskit do evento com autógrafo personalizado.

arissa Manoela promoveu um brunch exclusivo com seus fãs, clientes da sua operadora móvel LariCel, a ação é parte de uma série de ativações que a operadora pretende fazer para aproximar os fãs de sua “ídola”



Depois seguiram para a experiência gastronômica no Dinner In The Sky, um restaurante em uma plataforma a 50 metros de altura, onde degustaram um menu assinado pelos chefs de cozinha, André Wunderlich e Lara Carolina. Durante o evento, Larissa brincou com todos, riu e se divertiu muito assim como os convidados que se sentiram muito queridos pela atriz.

Depois seguiram para a experiência gastronômica no Dinner In The Sky, um restaurante em uma plataforma a 50 metros de altura, onde degustaram um menu assinado pelos chefs de cozinha, André Wunderlich e Lara Carolina

“Fiquei muito surpresa quando me convidaram para empreender no mercado de operadoras móveis, me senti desafiada e por isso decidi arriscar. Hoje tenho a plena certeza de que estamos no caminho certo, a LariCel proporciona muito mais benefícios do que uma simples operadora, nosso objetivo é criar experiências únicas, e estarmos sempre conectados”, conta a atriz. Haverá outros eventos desta natureza nos próximos meses conforme as ativações da operadora móvel forem acontecendo.