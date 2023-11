Lancôme e a Celebração da Beleza Feminina no Rock The Mountain

Marca de beleza destaca-se como patrocinadora oficial em festival com lineup 100% feminino

A marca de beleza francesa, Lancôme, está fazendo história ao participar pela primeira vez como patrocinadora oficial da 10ª edição do Festival Rock The Mountain. Esta parceria é uma celebração do compromisso de longa data da Lancôme com as mulheres e coincide com a temática do festival deste ano, que apresenta um lineup de shows 100% feminino.

O estande da Lancôme no festival promete ser uma experiência multissensorial inesquecível. O destaque principal é o lançamento da fragrância Idôle Now, que se tornou ainda mais sustentável e ousada, demonstrando um compromisso com o meio ambiente. Esta fragrância única incorpora um trio de ingredientes icônicos: rosa, orquídea e baunilha. O processo inovador de reaproveitamento de ingredientes é notável nas notas de rosa e baunilha, enquanto a orquídea é 100% natural, graças a uma tecnologia que preserva a flor de maneira única.

Os visitantes do estande também podem contar com maquiadores talentosos que os ajudarão a criar o look perfeito para o festival, usando produtos renomados da marca, como a base Teint Idôle Ultra Wear, o batom L’Absolu Rouge, a máscara Lash Idôle e o delineador Idôle Liner. Além disso, cabeleireiros estão à disposição para proporcionar um hair styling de tirar o fôlego, em parceria com a marca Redken. Uma experiência ainda mais especial é a possibilidade de fazer tatuagens de amizade, celebrando a união feminina e a amizade, enquanto os visitantes exploram o portfólio de fragrâncias da Lancôme, incluindo o Idôle Now e o novo Le Vie Est Belle Iris Absolu, que apresenta uma concentração 10 vezes maior de íris.

Marcela D’Ávila, diretora de Lancôme no Brasil, compartilhou seu entusiasmo com esta colaboração única: “Ao longo dos anos, as mulheres se transformaram e se reinventaram, e a beleza também seguiu inovando. Neste espaço, queremos celebrar as mulheres e nos aproximar ainda mais deste público jovem que está cada vez mais presente em festivais, oferecendo uma experiência multissensorial imersiva de beleza. Na Lancôme, acreditamos que a felicidade da mulher é algo revolucionário, e a felicidade é a beleza mais atraente que existe, principalmente quando compartilhada.”

O Festival Rock The Mountain 2023 acontecerá nos dias 4, 5, 11 e 12 de novembro no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, localizado na Estrada União e Indústria, 10000 – Itaipava, Petrópolis, no Rio de Janeiro. Esta edição especial, dedicada às mulheres, contará com grandes nomes da música brasileira, como Maria Bethânia, Iza, Pitty, Marisa Monte, Marina Sena e muitas outras. A presença da Lancôme promete tornar esta edição do festival inesquecível, não apenas com a música, mas também com uma experiência de beleza única.