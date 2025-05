Lançamento do livro “Minha Idade Não Me Define”, da autora best-seller Lilian Bertin, reúne personalidades em São Paulo

No último dia 13 de maio, a empresária, escritora e palestrante Lilian Bertin lançou seu mais novo livro, Minha Idade Não Me Define, em um evento prestigiado realizado na Livraria da Vila, no Shopping Pátio Higienópolis, um dos endereços mais emblemáticos da capital paulista. A noite foi marcada por emoção, encontros inspiradores e uma forte mensagem de empoderamento pessoal.

Lilian Bertin lançou seu mais novo livro, Minha Idade Não Me Define

Com 154 páginas distribuídas em 12 capítulos, a obra propõe uma reflexão poderosa sobre os limites impostos pela idade cronológica e incentiva os leitores a romperem padrões, retomarem seus projetos de vida e acreditarem que é possível recomeçar em qualquer tempo.

“Quando decidimos nos tornar realizadores extraordinários, criamos a nossa própria realidade, independentemente dos ‘nãos’ que recebemos da sociedade. Este livro é um convite a transformar a vida com coragem e propósito”, afirma Lilian Bertin.

O lançamento contou com a presença de diversas personalidades do mundo literário, da comunicação e do empreendedorismo, como o jornalista, assessor de imprensa e relações públicas, João Costa, a apresentadora Carol Nequirito (RedeTV), a relações públicas Liliane Santos, além de Dr. Marcelo Schulman, fundador e CEO da Vita Derm, e sua esposa Sandra Gartner Schulman, Marco Cintra, Paulo Bertin, Eunice Mello Arjona e Antonio Mansilia, entre outros.

Esta não é a estreia de Lilian no universo literário. Em 2018, ela lançou o best-seller A Hora Extraordinária, consolidando-se como uma voz potente para quem busca reinvenção pessoal e profissional — especialmente em fases de mudança e autoconhecimento.

Sobre a autora

Lilian Bertin é natural de Sorocaba (SP), empresária desde 1990, escritora, palestrante e coach. Reconhecida por seu espírito empreendedor e foi condecorada com a Medalha Ana Abelha pela Câmara Municipal de Sorocaba. Saiba mais clicando aqui.