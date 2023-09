Lançamento de livro no Museu do Amanhã aborda migração haitiana no Brasil

Obra é resultado de pesquisa feita pela UNIperiferias em parceria com Mideq Hub e People’s Palace Projects do Brasil

No dia 23 de setembro, sábado, às 09h30, o Museu do Amanhã, localizado no centro do Rio de Janeiro, será o palco do lançamento do livro intitulado “Acesso à Justiça: Reafirmando os direitos para as populações haitianas no Brasil”. Publicada pela Editora Periferias, esta obra é o resultado de uma pesquisa acadêmica realizada pela Universidade Internacional das Periferias (UNIperiferias) em parceria com Mideq Hub e People’s Palace Projects do Brasil.

Ismane Desrosiers, doutorando em Geografia pela Universidade de São Paulo (USP)

Este livro é mais do que uma mera publicação; é uma exploração aprofundada da complexidade da migração haitiana para o Brasil, indo além da explicação simplista de que o terremoto foi a única causa para tal fenômeno. Os autores, Ismane Desrosiers e Heloisa Melino, destacam que, antes mesmo do terremoto que devastou o Haiti, o país já enfrentava desafios socioeconômicos significativos, como a busca por emprego e melhores condições de vida. O terremoto apenas agravou esses problemas, tornando a vida no Haiti ainda mais difícil. No entanto, o Brasil, em um período de prosperidade econômica, precisava de mão de obra, o que atraiu muitos haitianos em busca de oportunidades de trabalho. O livro ressalta que, embora o terremoto tenha influenciado a migração, não é a única causa, e compara-se com outros países que também enfrentaram terremotos, mas não experimentaram um fluxo migratório semelhante.

Livro analisa Causas e desafios da migração haitiana para o Brasil

Ismane Desrosiers, doutorando em Geografia pela Universidade de São Paulo (USP) e pesquisador da UNIperiferias, esclarece: “Isso os obrigou a deixar o país em busca de uma vida melhor aqui. Além disso, outro motivo é que o Brasil não é apenas um destino para os haitianos, mas também um país de trânsito, onde as pessoas utilizam o território brasileiro como ponto de partida para alcançar outros países, principalmente no hemisfério norte, destacando-se os Estados Unidos e o Canadá.”

Heloisa Melino

A migração haitiana trouxe desafios significativos para aqueles que buscaram uma vida melhor no Brasil. A questão da língua, o desafio de encontrar emprego e a falta de reconhecimento de formações acadêmicas foram alguns dos obstáculos enfrentados pelos migrantes. Inicialmente, muitos haitianos encontraram empregos na construção civil, especialmente em preparação para eventos como a Copa do Mundo. No entanto, a crise econômica que atingiu o Brasil em 2014 resultou em uma escassez de empregos para os migrantes, levando a um grande fluxo de saída do Brasil em direção ao Chile.

A moradia também foi um desafio, pois encontrar um bom emprego era essencial para alugar uma moradia adequada, e os haitianos não tinham acesso ao programa Minha Casa Minha Vida. Além disso, questões de segurança alimentar e mobilidade foram problemas enfrentados pelos migrantes haitianos, semelhantes aos enfrentados por outros brasileiros que vivem em áreas periféricas.

Este livro, resultado de uma pesquisa minuciosa, lança luz sobre a realidade dos haitianos no Brasil e contribui para uma compreensão mais profunda da migração Sul-Sul e seus impactos. “Acesso à Justiça: Reafirmando os direitos para as populações haitianas no Brasil” estará disponível para compra no site da Editora Periferias.

SERVIÇO:

Lançamento do livro “Acesso à Justiça: Reafirmando os direitos para as populações haitianas no Brasil”.

Data: 23/09/2023

Horário: Das 09h30 às 14h

Local: Museu do Amanhã — Praça Mauá, 1 – Centro, Rio de Janeiro