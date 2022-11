Laéllyo Mesquita retoma marca pessoal em nova proposta

Marca assinada pelo influenciador, venderá t-shits, perfumes e bonés



Com foco na retomada da marca pessoal, o influenciador, Laéllyo Mesquita anunciou, no último fim de semana, o seu retorno ao mercado. Diante de uma nova proposta, ele trará conforto e novas tendências aos seus clientes.

Ele destacou que a marca representa toda a sua história (Foto: Reprodução)

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Mesquita apresenta o conceito que foi essencial para esta nova fase de sua marca. Ele recorda ainda que a sua construção pessoal foi primordial nesse processo, incluindo sua cidade natal no sertão do Piauí, Picos. O município é considerado a capital do mel. Então, surgiu a proposta de trazer a abelha para identidade visual, valorizando a cultural da região.

“Apresento‎ à‎ vocês‎ a‎ minha‎ nova‎ marca,‎ ela‎ que‎ representa‎ toda‎ a‎ minha‎ história‎ como‎ cidadão‎ e‎ artista‎ piauiense,‎ e‎ é‎ com‎ toda‎ essa‎ simbologia‎ que‎ pretendo‎ levar‎ para‎ mais‎ pessoas‎ a‎ minha‎ história,‎ a‎ minha‎ cultura‎ e‎ todo‎ o‎ meu‎ amor‎ pela‎ minha‎ cidade,‎ pelo‎ meu‎ Estado‎ e‎ pelo‎ meu‎ Brasil”, escreveu.

Laéllyo Mesquita é influenciador e conta com um milhão de seguidores (Foto: Reprodução)

Laéllyo afirmou ainda que há algum tempo vem pensando em retomar a marca, agora com mais novidades como a loja física, em Picos. Além disso, o projeto é assinado pelo renomado arquiteto, Fernando Mello, que buscou trazer conforto e inovação no espaço em que os clientes serão recebidos. O espaço contará também com estúdio e café instagramável, o foco é que “as pessoas se sintam em casa”.

Construção da nova marca carrega homenagem à sua cidade, Picos, no Piauí (Foto: Reprodução)

As principais metas deste novo projeto são: chegar mais ao guarda-roupa do público, além de agradá-lo com novos produtos como perfumes e bonés com atendimento agilizado e personalizado.