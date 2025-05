Lady Gaga no Rio: Hilton Copacabana faz festa no rooftop e suíte temática da Corona para aquecer público

Em 3 de maio, data marcada para um dos eventos pop mais aguardados do ano, o Hilton Rio de Janeiro Copacabana será ponto de encontro para quem busca dos pontos mais icônicos da cidade.

A programação, em parceria com a Corona, patrocinadora master do evento que acontece neste sábado, conta com festa no Isabel Lounge, o rooftop mais alto da orla, pacote de hospedagem com ingressos para a pré-party inclusos e uma experiência com ingressos para a área exclusiva do show.

No 39º andar, o Isabel Lounge oferece uma festa para hóspedes e não hóspedes no dia 3/5, das 18h às 22h30. O espaço oferece serviço open bar com Corona Cero, coquetéis, espumante, cerveja e comidas liberadas com menu que inclui miniporções volantes e canapés.

Para os fãs de Lady Gaga que desejam se hospedar na localização privilegiada, o hotel oferece um pacote de hospedagem e entretenimento, com entrada para o pré-show Sunset Corona inclusa que está disponível à venda no site do Hilton Copacabana.

Em parceria com a marca de cerveja, preparou uma oportunidade única: uma suíte tematizada em celebração aos 100 anos da Corona. A experiência completa inclui duas diárias de hospedagem, para até duas pessoas, no dia 3, dois acessos ao Sunset Corona no Isabel Lounge e duas entradas para a área exclusiva da Corona no show. A Suíte 100, em parceria com a Corona, também já está disponível para venda.

Os ingressos do primeiro lote estão disponíveis por R$ 600 + taxas.