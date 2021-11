Lady Chokey, influencer trans que perdeu 80kg adere a tratamento de famosas

Lady aderiu a um tratamento acompanhado pelo médico Dr João Branco e pela nutricionista Renata Branco

Lady Chokey, que hoje ostenta um corpo 80 kg mais magra, aderiu a um tratamento acompanhado pelo médico Dr. João Branco e pela nutricionista Renata Branco, que cuidam da boa forma e da saúde de famosos como Luciana Gimenez, Taty Zatto e foram os responsáveis pela perda de 20kg de Jojo Todynho.

“Eu chegava a comer 3 lanches de fast food de uma vez só. Eu era mal educada e totalmente desregrada com minha alimentação. O corpo é muito inteligente, somos aquilo que comemos! Mudanças de hábitos alimentares e atividade física eliminaram 80kg do meu corpo. Sempre focada na saúde, hoje minha preocupação é a manutenção do peso e melhora da composição corporal. No processo de emagrecimento na maioria das vezes as pessoas determinam tempo para esse processo e precisamos entender que é uma mudança para vida.”



”Lógico que não precisamos deixar de comer coisas que gostamos, mas devemos comer com outro olhar, um olhar mais consciente. Eu já vinha nessa vibe mas quero que seja definitiva essa mudança. Por isso procurei um acompanhamento médico sério e criterioso” disse a influencer trans.”

“Hoje sua alimentação é focada para manutenção de peso com estratégias alimentares para auxiliar no ganho de massa, perda de gordura e aumento de performance em seus treinos.” Disse Renata Branco.