La Rouge lança coleção especial de final de ano

O evento da marca reuniu diversas famosas, como Maria Braz, Elisa Zarzur e Lala Rudge, dona da marca

Em um almoço de fim de ano, a La Rouge, marca de lingerie brasileira, reuniu amigas da sua fundadora Lala Rudge em um evento intimista de final de ano.

Realizado na terça-feira (5), o evento aconteceu na loja do Shopping Cidade Jardim com catering Makoto (@makotobrasil), mesa decorada por Suva (@suvaekike) e flores de Andre Pedrotti (@andrepedrotti).

O evento contou com Elisa Zarzur, Maria Braz, Bia Carvalho, Maria Eleonora Chagas, Lê Silvarolli e Victoria Beukers para o lançamento da coleção de bolsas em collab com a Estile. As peças seguem o guide de cores da La Rouge, com bolsas rodeadas de aplicações florais em cetim e veludo.

O evento celebra, ainda, o lançamento da parceria da La Rouge com Theodora Home, especialmente elaborada para as decorações de Natal e que tem como tema principal as rendas delicadas usadas nas peças da marca de underweare.